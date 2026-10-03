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03 Tet 2026
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Mëngjesi

Chilaquiles meksikane — receta tradicionale e mëngjesit me salsa të kuqe dhe djathë

· 3 min lexim

Chilaquiles është mëngjesi klasik i kuzhinës meksikane: trekëndësha tortillesh misri të skuqura lehtë, të mbytura në salsa të nxehtë domatesh me speca serrano, të servirura me djathë të thërrmuar, krem qumështi, qepë të kuqe dhe koriandër të freskët. Emri vjen nga nahuatl “chilaquilitl” — “e zhytur në salcë”. Është pjata perfekte për të përdorur tortillat e një dite më parë, dhe në Meksikë shërbehet shpesh me vezë të skuqura sipër ose me pulë të grirë.

Përbërësit (4 porcione)

Për salsën e kuqe:

  • 5 domate të pjekura
  • 1 qepë e vogël
  • 2 thelpinj hudhër
  • 2 speca serrano (ose jalapeño), sipas shijes
  • 250 ml lëng pule ose ujë
  • 1 lugë çaji qimnon
  • Kripë sipas shijes
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri

Për chilaquiles:

  • 12 tortilla misri (ose 200 g tortilla chips të gatshme)
  • Vaj për skuqje (nëse përdoren tortilla të freskëta)
  • 100 g djathë cotija ose feta, i thërrmuar
  • 4 vezë (për servirje)
  • 100 ml krem qumështi
  • 1 qepë e kuqe, e prerë hollë
  • Koriandër i freskët
  • Feta avokadoje për servirje (opsionale)

Hapat e përgatitjes

  1. Përgatit salsën: skuq domatet, qepën, hudhrën dhe specat serrano në një tigan me pak vaj derisa të zbuten dhe të marrin pak ngjyrë (rreth 8 minuta).
  2. Hidh perimet e skuqura në blender bashkë me lëngun e pulës, qimnonin dhe kripën; bluaj derisa të bëhet një salcë e lëmuar.
  3. Kthe salsën në tigan me 2 lugë vaj ulliri dhe ziej për 10 minuta në zjarr mesatar, derisa të trashet pak.
  4. Ndërkohë prit tortillat në trekëndësha dhe skuqi në vaj të nxehtë 2–3 minuta derisa të bëhen krokante dhe të arta; kulloji në letër kuzhine dhe kriposi lehtë. (Nëse përdor chips të gatshëm, kaloje këtë hap.)
  5. Hidh trekëndëshat krokantë në salsën e nxehtë dhe përzieji butësisht 2–3 minuta, derisa të zbuten pak por të ruajnë krokantësinë.
  6. Ndërkohë skuq vezët veçmas, një për porcion.
  7. Servo chilaquiles të nxehta, me një vezë të skuqur sipër secilit porcion, djathë të thërrmuar, krem qumështi, qepë të kuqe, koriandër dhe feta avokadoje.

Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 20 minuta | Porcione: 4

Këshillë: Chilaquiles shërbehen gjithmonë menjëherë — sa më gjatë qëndrojnë në salcë, aq më shumë e humbasin krokantësinë. Për versionin “verdes”, zëvendëso domatet me domate jeshile (tomatillos).

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