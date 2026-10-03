«Drishyam 3» hap ditën e parë me 63–66 krorë rupi: rekordi më i madh i hapjes në karrierën e Ajay Devgn
Vlerësimet e para për thriller-in e Abhishek Pathak tregojnë hapjen më të madhe ditore të karrierës së Devgn-it dhe një nga hapjet më të mëdha të historisë së kinemasë hindi — filmi, i lëshuar më 2 tetor, përfitoi edhe pushimin kombëtar të Gandhi Jayanti-t.
«Drishyam 3: The Conclusion», kapitulli i fundit i sagës Drishyam me Ajay Devgn në rolin e Vijay Salgaonkar, bashkë me Tabu, Shriya Saran, Jaideep Ahlawat dhe Rajat Kapoor, në regji të Abhishek Pathak, u lëshua në kinematë indiane më 2 tetor 2026. Filmi mbërriti në sallat pikërisht në pushimin kombëtar të Gandhi Jayanti-t, një datë që tradicionalisht i jep shtysë shitjeve të biletave.
Sipas vlerësimeve të para të ditës së parë, siç njofton Bollywood Hungama, filmi ka grumbulluar 63–66 krorë rupi neto vetëm në Indi (1 krorë barazohet me 10 milionë rupi). Kjo shënon hapjen më të madhe ditore të një filmi të Ajay Devgn ndonjëherë dhe një nga hapjet më të mëdha ditore në historinë e kinemasë hindi.
Zinxhirët kombëtarë të multiplekseve PVRInox dhe Cinepolis kanë regjistruar okupim rekord gjatë gjithë ditës. Shfaqjet nisën vetëm nga ora 9 e mëngjesit, e megjithatë sallat u mbushën; me shfaqje më të hershme, shifra e ditës së parë mund të kishte prekur edhe 70 krorë rupi. Rezultatet tejkalojnë dukshëm parashikimet prej 45–55 krorë të ditës para premierës.
Burime të tjera, si Sacnilk, raportojnë po ashtu shifra rekord — rreth 56–67 krorë neto ditën e parë, me një okupim prej 67 për qind në gjithë Indinë. Recensionet e para janë kryesisht pozitive dhe fjala që po qarkullon mes publikut është e fortë; shitjet e avancuara të biletave kishin kaluar tashmë 50 krorë rupi para ditës së parë.
Me këto ritme, fundjava e parë e filmit mund të arrijë 180–200 krorë rupi dhe «Drishyam 3» është në rrugën e duhur për të hyrë në klubin e filmave me mbi 500 krorë rupi — një arritje që do ta bënte atë blockbuster-in më të madh të karrierës së Ajay Devgn.
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