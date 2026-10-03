☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 03 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.26 ▼1.73%
ARI 4,172 ▼0.72%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
₿ CRYPTO
BTC $84,666 ▼ -0.12% ETH $2,677 ▼ -1.13% XRP $1.4889 ▼ -0.38% SOL $119.0100 ▲ +0.1%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.26 ▼1.73 % ARI 4,172 ▼0.72 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.26 ▼1.73 % ARI 4,172 ▼0.72 %
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
03 Tet 2026
Breaking
“Renoir and Love” thyen rekordin e biletave në Londër: 22.033 bileta të shitura para hapjes së sotme Chilaquiles meksikane — receta tradicionale e mëngjesit me salsa të kuqe dhe djathë «Drishyam 3» hap ditën e parë me 63–66 krorë rupi: rekordi më i madh i hapjes në karrierën e Ajay Devgn Carl Clemons-Hopkins dhe Hari Nef i bashkohen festivalit të pestë të teatrit «Breaking the Binary» në New York Hauser & Wirth hap degën në Palo Alto me “Calder | O’Keeffe”: miqësia e dy gjigantëve të artit në ekspozitën përuruese
Menu
Ekspozita

Hauser & Wirth hap degën në Palo Alto me “Calder | O’Keeffe”: miqësia e dy gjigantëve të artit në ekspozitën përuruese

Galeria e 18-të ndërkombëtare e grupit hapet sot në 201 Hamilton Ave. me një ekspozitë që feston miqësinë e Alexander Calder-it dhe Georgia O'Keeffe-së — hyrje falas dhe program festiv me nipi-in e Calder-it dhe performancë të Stanford Taiko.

· 2 min lexim
Alexander Calder në vitin 1947, foto e Carl Van Vechten. Vepra e tij feston hapjen e degës së re të Hauser & Wirth në Palo Alto. Foto: Library of Congress, public domain.

Hauser & Wirth, një nga grupet më të fuqishme të galerive të artit në botë, hap sot degën e saj të re në Palo Alto, Kaliforni, me një ekspozitë përuruese kushtuar miqësisë së dy gjigantëve të artit amerikan, Alexander Calder dhe Georgia O’Keeffe, siç njofton Palo Alto Online.

Ekspozita “Calder | O’Keeffe” sjell vepra të të dy artistëve së bashku me materiale arkivore që ndriçojnë marrëdhënien e tyre. Galeria e re në qendër të Palo Alto-s, në adresën 201 Hamilton Ave., është e 18-ta në listën ndërkombëtare të grupit në Europë, Azi dhe Amerikën e Veriut. Përveç hapësirës ekspozuese, ajo do të ketë edhe një librari, në traditën e grupit të njohur për botimet, monografitë dhe katalogët e artistëve.

Dita e hapjes shoqërohet me një program festiv: shëtitje në ekspozitë me Alexander S. C. Rower, presidentin e Fondacionit Calder dhe nipin e artistit, me Dr. Laura Wertheim Joseph të Muzeut Georgia O’Keeffe dhe me Alexander Nemerov të Universitetit Stanford; lexime librash dhe poezie me Musa Mayer, vajzën e piktorit Philip Guston, dhe Clark Coolidge, muzikë DJ, performancë të Stanford Taiko dhe ushqime nga tregtarë të zonës së Gjirit, shkruan Palo Alto Online.

Hyrja është falas. Ekspozita “Calder | O’Keeffe” hap dyert sot, më 3 tetor, nga ora 11:00 deri në 18:00.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu