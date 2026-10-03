Hauser & Wirth hap degën në Palo Alto me “Calder | O’Keeffe”: miqësia e dy gjigantëve të artit në ekspozitën përuruese
Galeria e 18-të ndërkombëtare e grupit hapet sot në 201 Hamilton Ave. me një ekspozitë që feston miqësinë e Alexander Calder-it dhe Georgia O'Keeffe-së — hyrje falas dhe program festiv me nipi-in e Calder-it dhe performancë të Stanford Taiko.
Hauser & Wirth, një nga grupet më të fuqishme të galerive të artit në botë, hap sot degën e saj të re në Palo Alto, Kaliforni, me një ekspozitë përuruese kushtuar miqësisë së dy gjigantëve të artit amerikan, Alexander Calder dhe Georgia O’Keeffe, siç njofton Palo Alto Online.
Ekspozita “Calder | O’Keeffe” sjell vepra të të dy artistëve së bashku me materiale arkivore që ndriçojnë marrëdhënien e tyre. Galeria e re në qendër të Palo Alto-s, në adresën 201 Hamilton Ave., është e 18-ta në listën ndërkombëtare të grupit në Europë, Azi dhe Amerikën e Veriut. Përveç hapësirës ekspozuese, ajo do të ketë edhe një librari, në traditën e grupit të njohur për botimet, monografitë dhe katalogët e artistëve.
Dita e hapjes shoqërohet me një program festiv: shëtitje në ekspozitë me Alexander S. C. Rower, presidentin e Fondacionit Calder dhe nipin e artistit, me Dr. Laura Wertheim Joseph të Muzeut Georgia O’Keeffe dhe me Alexander Nemerov të Universitetit Stanford; lexime librash dhe poezie me Musa Mayer, vajzën e piktorit Philip Guston, dhe Clark Coolidge, muzikë DJ, performancë të Stanford Taiko dhe ushqime nga tregtarë të zonës së Gjirit, shkruan Palo Alto Online.
Hyrja është falas. Ekspozita “Calder | O’Keeffe” hap dyert sot, më 3 tetor, nga ora 11:00 deri në 18:00.
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