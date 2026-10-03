Ushtria e Jemenit: 1,540 luftëtarë Huthi të vrarë apo të plagosur në 24 orë — 474 sulme në të gjitha frontet
Forcat e armatosura të Jemenit njoftuan se kanë kryer 474 sulme ajrore dhe goditje precize në 24 orët e fundit kundër pozicioneve të Huthi-t në fronte të shumta, siç njofton Al Jazeera.
Zëdhënësi ushtarak, koloneli Majid al-Nuzaili, tha se në operacione morën pjesë avionë luftarakë, dronë, artileri, njësi raketore dhe forca speciale. Sipas tij, sulmet vranë ose plagosën 1,540 luftëtarë Huthi, shumica e tyre në frontet e Taizit, dhe shkatërruan mjete ushtarake, depo armësh e qendra komandimi.
Operacionet, sipas ushtrisë jemënite, u shtrinë nga Haradh-i jugor dhe bregdeti deri në Kitaf, al-Jawf, Marib, al-Bayda dhe al-Hudaydah — një nga fushatat më të gjera ajrore të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit në javët e fundit.
Huthi-t, nga ana e tyre, mohojnë humbjet dhe pretendojnë se forcat saudite kryen 94 sulme ajrore e raketore gjatë javës së kaluar, duke synuar zona civile. Sipas grupit, numri i përgjithshëm i sulmeve të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në shtator ka kaluar 1,100 — një shifër që tregon se lufta në Jemen ka hyrë në fazën e saj më intensive që nga marrja e Bab al-Mandebit nga Huthi-t.
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