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03 Tet 2026
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“Renoir and Love” thyen rekordin e biletave në Londër: 22.033 bileta të shitura para hapjes së sotme Chilaquiles meksikane — receta tradicionale e mëngjesit me salsa të kuqe dhe djathë «Drishyam 3» hap ditën e parë me 63–66 krorë rupi: rekordi më i madh i hapjes në karrierën e Ajay Devgn Carl Clemons-Hopkins dhe Hari Nef i bashkohen festivalit të pestë të teatrit «Breaking the Binary» në New York Hauser & Wirth hap degën në Palo Alto me “Calder | O’Keeffe”: miqësia e dy gjigantëve të artit në ekspozitën përuruese
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Ekspozita

“Renoir and Love” thyen rekordin e biletave në Londër: 22.033 bileta të shitura para hapjes së sotme

Ekspozita e parë e Renoir-it në Galerinë Kombëtare të Londrës pas vitit 2007, me 45 vepra nga vitet 1860–1880, thyen çdo rekord shitjesh paraprake; pas Londrës udhëton në Boston.

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Sot, 3 tetor 2026, hapet në Galerinë Kombëtare të Londrës ekspozita “Renoir and Love”, dhe tashmë ka thyer rekordin e shitjeve paraprake të biletave në historinë e muzeut: 22.033 bileta të rezervuara para hapjes, siç njofton Galeria Kombëtare e Londrës në komunikatën zyrtare për shtyp. Rekordi i mëparshëm mbahej nga ekspozita bllokbastër “Van Gogh: Poets and Lovers” (2024), me 15.654 bileta në të njëjtën periudhë, sipas The Art Newspaper.

Me 45 vepra nga mesi i viteve 1860 deri në fundin e viteve 1880, kjo është ekspozita më e rëndësishme e impresionistit francez në Britani në 20 vitet e fundit — dhe ekspozita e parë kushtuar Renoir-it në këtë muze që nga viti 2007.

Ylli i ekspozitës është kryevepra “Dance at Le Moulin de la Galette” (1876), e huazuar nga Musée d’Orsay, e cila ekspozohet për herë të parë në Britani. Ekspozita vjen në Londër pas suksesit të madh në Paris, ku ishte një ndër ekspozitat më të vizituara në historinë e Musée d’Orsay.

Ekspozita është organizuar në bashkëpunim me Musée d’Orsay-në dhe Muzeun e Arteve të Bukura të Bostonit (MFA), ku do të udhëtojë më 20 shkurt – 13 qershor 2027.

Ndërkohë ekspozita ka dalë edhe përtej mureve të muzeut: “The Umbrellas”-i ikonik i Renoir-it është shndërruar në një mural gjigant në rrugën Carnaby të Londrës, pjesë e bashkëpunimit kombëtar midis Galerisë Kombëtare dhe Global Street Art.

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