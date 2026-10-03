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Konflikti SHBA - Iran

Projektil godet cisternën kuvejtiane Kazimah III në Gjirin e Omanit: pesë shtetas indianë evakuohen në Oman

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Pesë shtetas indianë janë sjellë të sigurt në breg në Oman, pasi cisterna e naftës me flamur kuvejtian në të cilën ndodheshin u godit nga një projektil në Gjirin e Omanit, njoftoi misioni indian në Maskat, siç shkruan Al Jazeera.

Anija, cisterna gjigante MT Kazimah III në pronësi të Kompanisë Kuvejtiane të Cisternave të Naftës (KOTC), u përfshi nga flakët pasi u godit nga një projektil i paidentifikuar të enjten. Në një deklaratë, misioni indian falënderoi autoritetet omanite për ndihmën në evakuimin e marinarëve.

Goditja ndaj Kazimah III është sulmi i dytë ndaj një anijeje kuvejtiane brenda pak ditësh, pasi edhe cisterna MT Khadejah III ishte goditur më parë, duke e bërë Kuvejtin një nga vendet më të prekura nga vala e sulmeve detare në rajon.

Sulmi vjen në një moment kur trafiku detar në Ngushticën e Hormuzit dhe në Gjirin e Omanit mbetet nën kërcënim të vazhdueshëm: në ditët e fundit janë goditur disa cisterna, përfshirë një supertanker që mori flakë në Hormuz, ndërsa kompanitë e sigurimeve detare kanë rritur ndjeshëm primet për anijet që kalojnë nëpër ujërat e Gjirit.

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