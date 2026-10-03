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Konflikti SHBA - Iran

Senatorët demokratë e godasin ashpër luftën e Trump-it në Iran: “Kongresi duhet ta ndërpresë financimin”

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Senatorët demokratë kanë denoncuar ashpër luftën e Shteteve të Bashkuara në Iran, duke e hedhur fajin drejtpërdrejt mbi presidentin Donald Trump, siç njofton Al Jazeera.

Senatori Chris Van Hollen, anëtar i komisionit të Senatit për marrëdhëniet me jashtë, deklaroi në rrjetin social X se Trump “vazhdon të fshehë viktimat mes ushtarëve”, ndërkohë që “po dërgon deri në 10,000 trupa të tjerë në luftën e tij të paligjshme të zgjedhur në Iran”. “Kur Trump thotë se planifikon ta rinovojë luftën muajin tjetër, besojeni”, shkroi Van Hollen, duke shtuar se “Kongresi duhet ta ndërpresë financimin”.

Edhe senatori Chris Murphy, gjithashtu anëtar i komisionit, e quajti “të jashtëzakonshme” koston e luftës, të cilën e përshkroi si “katastrofike dhe të drejtuar në mënyrë jo-kompetente”. Sipas tij, kostoja shihet më qartë te çmimet e karburanteve: dizeli kushton gati dyfishin e nivelit para-luftës, dhe javën e kaluar çmimi i dizelit në SHBA arriti rekordin 6.53 dollarë për gallon.

Në të njëjtën ditë, vendet e G7-ës ranë dakord të lëshojnë 100 milionë fuçi naftë dhe produkte karburanti në javët e ardhshme, duke nisur me sasi “të konsiderueshme” dizeli për të lehtësuar presionin mbi çmimet — një vendim që Trump e kishte kërkuar publikisht nga Evropa. Por analistët paralajmërojnë se lëshimi i rezervave do të sjellë vetëm lehtësim të kufizuar përballë stresit global të tregut të dizelit.

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