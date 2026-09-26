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26 Sht 2026
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Maqedonia e Veriut

Mecinoviq: SDSM tregoi se nuk ka ndërmend të luftojë kundër pushtetit — bashkëjeton me VMRO-DPMNE-në

Deputeti i Levicës tha se partia do të marrë pjesë në tribunën “Razgovori za idninata” të platformës 12.05 dhe do të vazhdojë bisedimet me aktorë politikë e shoqërorë, pa hequr dorë nga pozicionet e majta

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SHKUP – Deputeti i Levicës Amar Mecinoviq njoftoi se Levica do të marrë pjesë në tribunën “Razgovori za idninata” (Biseda për të ardhmen), të organizuar nga platforma 12.05. Ai tha se Levica, si parti opozitare, e ka për detyrë të bisedojë me elementë të ndryshëm opozitarë.

Mecinoviq foli për rënien e standardit jetësor, mbiborxhin, krimin dhe korrupsionin, si dhe për mosndëshkimin kronik mes udhëheqësive të VMRO-DPMNE-së dhe SDSM-së. Ai akuzoi SDSM-në se ka treguar qartë se nuk ka ndërmend të luftojë kundër pushtetit dhe se bashkëjeton me qeverinë e VMRO-DPMNE-së.

Si shembuj, deputeti përmendi zgjedhjet lokale të vitit të kaluar në Strumicë, të cilat — sipas tij — iu “dhuruan” VMRO-DPMNE-së, si dhe raundin e dytë të zgjedhjeve për Qytetin e Shkupit.

Ai theksoi se Levica do të vazhdojë të bisedojë me aktorë politikë e shoqërorë, lista të pavarura dhe kandidatë të pavarur, pa hequr dorë nga pozicionet e saj të majta.

Burimi: 24info

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