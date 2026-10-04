Manakeesh me za’atar — bukëzat levantine me erëza dhe vaj ulliri
Petulla të holla e të buta, të lyera me përzierjen aromatike të za'atar-it dhe vajit të ullirit — mëngjesi klasik i Libanit, Sirisë dhe Jordanisë.
Manakeesh me za’atar është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës levantine — një bukëz e hollë e pjekur në furrë, e lyer me përzierjen e famshme të erëzave za’atar dhe vaj ulliri. Përgatitet lehtë në shtëpi dhe shërbehet tradicionalisht për mëngjes, së bashku me domate të freskëta, kastravec, ullinj dhe djathë.
Përbërësit (për 6 bukëza):
- 500 g miell
- 300 ml ujë i vakët
- 7 g maja e thatë (1 qese)
- 1 lugë çaji sheqer
- 1 lugë çaji kripë
- 3 lugë gjelle vaj ulliri
Për mbushjen:
- 4 lugë gjelle za’atar
- 5 lugë gjelle vaj ulliri ekstra të virgjër
Hapat e përgatitjes:
- Aktivizo majanë: përziej ujin e vakët me sheqerin dhe majanë, dhe lëre për 10 minuta derisa të shkumëzojë.
- Në një enë të madhe bashko miellin me kripën; shto ujin me maja dhe vajin e ullirit dhe punoje brumin për 8–10 minuta, derisa të bëhet i butë dhe elastik.
- Mbuloje brumin dhe lëre të vijë në një vend të ngrohtë për rreth 1 orë, derisa të dyfishohet në vëllim.
- Ngrohe furrën në 250°C. Ndaje brumin në 6 toptha të barabartë dhe hap secilin në formë rrethi me diametër rreth 20 cm.
- Përziej za’atar-in me vajin e ullirit dhe lyeje me lugë sipërfaqen e çdo petulle.
- Piqi manakeesh-et për 8–10 minuta, derisa skajet të marrin ngjyrë të artë. Serviri të ngrohta.
Koha e përgatitjes: 20 minuta + 1 orë ardhje. Koha e pjekjes: 10 minuta. Porcione: 6 bukëza.
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