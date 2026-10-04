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04 Tet 2026
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Brumëra

Manakeesh me za’atar — bukëzat levantine me erëza dhe vaj ulliri

Petulla të holla e të buta, të lyera me përzierjen aromatike të za'atar-it dhe vajit të ullirit — mëngjesi klasik i Libanit, Sirisë dhe Jordanisë.

· 2 min lexim

Manakeesh me za’atar është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës levantine — një bukëz e hollë e pjekur në furrë, e lyer me përzierjen e famshme të erëzave za’atar dhe vaj ulliri. Përgatitet lehtë në shtëpi dhe shërbehet tradicionalisht për mëngjes, së bashku me domate të freskëta, kastravec, ullinj dhe djathë.

Përbërësit (për 6 bukëza):

  • 500 g miell
  • 300 ml ujë i vakët
  • 7 g maja e thatë (1 qese)
  • 1 lugë çaji sheqer
  • 1 lugë çaji kripë
  • 3 lugë gjelle vaj ulliri

Për mbushjen:

  • 4 lugë gjelle za’atar
  • 5 lugë gjelle vaj ulliri ekstra të virgjër

Hapat e përgatitjes:

  1. Aktivizo majanë: përziej ujin e vakët me sheqerin dhe majanë, dhe lëre për 10 minuta derisa të shkumëzojë.
  2. Në një enë të madhe bashko miellin me kripën; shto ujin me maja dhe vajin e ullirit dhe punoje brumin për 8–10 minuta, derisa të bëhet i butë dhe elastik.
  3. Mbuloje brumin dhe lëre të vijë në një vend të ngrohtë për rreth 1 orë, derisa të dyfishohet në vëllim.
  4. Ngrohe furrën në 250°C. Ndaje brumin në 6 toptha të barabartë dhe hap secilin në formë rrethi me diametër rreth 20 cm.
  5. Përziej za’atar-in me vajin e ullirit dhe lyeje me lugë sipërfaqen e çdo petulle.
  6. Piqi manakeesh-et për 8–10 minuta, derisa skajet të marrin ngjyrë të artë. Serviri të ngrohta.

Koha e përgatitjes: 20 minuta + 1 orë ardhje. Koha e pjekjes: 10 minuta. Porcione: 6 bukëza.

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