«Asilah… toka e takimeve dhe dialogut»: qyteti bregdetar i Marokut çel sesionin e vjeshtës së edicionit të 47-të të Moussem-it ndërkombëtar kulturor
Mbi 400 artistë, shkrimtarë, poetë e diplomatë marrin pjesë në festivalin dyjavor (2–18 tetor), i cili prej afro pesë dekadash i kthen muret e qytetit në një galeri të hapur
Qyteti bregdetar i Asilah-ut në veri të Marokut është kthyer sërish në një kanavacë të gjallë: sesioni i vjeshtës së edicionit të 47-të të Moussem-it ndërkombëtar kulturor u çel më 2 tetor dhe do të vazhdojë deri më 18 tetor, duke mbledhur më shumë se 400 pjesëmarrës nga bota e kulturës, diplomacisë, medias, letërsisë dhe arteve, siç njofton Morocco World News.
Tema e sivjetme, «Asilah… toka e takimeve dhe dialogut», përmbledh atë që e ka bërë festivalin të veçantë për afro gjysmë shekulli: arti nuk rri mbyllur brenda dyerve të galerive, por pushton vetë qytetin. Moussem-i lindi në vitin 1978 nga artistja marokene Mohamed Melehi dhe politikani Mohamed Benaïssa, me ndihmën e kritikes së artit Toni Maraini dhe shoqatës kulturore Al Muhit. Në atë kohë medina e Asilah-ut ishte në rrënim; organizatorët i ftuan artistët të punonin drejtpërdrejt në muret e qytetit, banorët iu bashkuan, rrugët u bënë hapësira ekspozimi — dhe kjo ide u shndërrua në shenjën dalluese të qytetit.
Tradita vazhdon edhe sot: muralet e transformojnë rregullisht muret e bardha të medinës, duke u ofruar vizitorëve një galeri të hapur që ndryshon vazhdimisht. Vetëm gjatë pjesës verore të Moussem-it 2026, 15 artistë nga Maroku, Siria, Spanja dhe Belgjika morën pjesë në punëtorinë e pikturës murale.
Sesioni i vjeshtës i kalon muralet në biseda më të mëdha. Programi filloi me një konferencë dyditore mbi sfidat e energjisë dhe ujit në Afrikë, ndërsa në program janë edhe diskutime mbi botën arabe drejt vitit 2030. Më 5 dhe 6 tetor festivali nderon historianen dhe kritikën e artit Toni Maraini, marrëdhënia e së cilës me artin modern maroken nis nga shkolla e artit të Kazablankës dhe nga vitet e para të eksperimentit kulturor të Asilah-ut.
Vëmendja u kushtohet edhe autorëve: më 13 tetor «Çadra e kreativitetit» i dedikohet shkrimtarit M’barek Rabi, ndërsa më 15 tetor vjen homazhi për autorin tunizian Hassouna Mosbahi. Poezia merr skenën drejt fundit të programit — takimi i katërt poetik mbahet më 16 tetor, i ndjekur një ditë më vonë nga çmimi i tetë «Buland Al-Haidari» për poetët e rinj arabë. Ekspozita, prezantime librash, muzikë, grafika, pikturë, litografi dhe punëtori kreative për fëmijë plotësojnë programin.
Kjo përzierje e bën Moussem-in e Asilah-ut të vështirë për t’u reduktuar në një kategori të vetme: është pjesërisht festival arti, pjesërisht takim letrar, pjesërisht forum intelektual dhe pjesërisht një eksperiment gati pesëdekadësh se çfarë ndodh kur kultura bëhet pjesë e identitetit fizik të një qyteti. Afro 50 vjet pasi artistët nisën të pikturojnë për herë të parë muret e saj, Asilah vazhdon të ofrojë të njëjtin propozim: kultura nuk ka pse të rrijë brenda një muzeu — ndonjëherë, një qytet i tërë mund të bëhet kanavacë.
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