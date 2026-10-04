“Barbie 2” po kthehet: Skydance i vë themelet vazhdimit të Greta Gerwig — bisedimet me Margot Robbie-n kanë nisur
Me mbylljen e blerjes së Warner Bros. Discovery nga Skydance javën e ardhshme, drejtuesit e rinj kanë nisur kontaktet me Margot Robbie-n dhe LuckyChap për vazhdimin e filmit miliarderësh të vitit 2023 — por afati i dhjetorit po afron.
Kur u duk se “Barbie 2” kishte vdekur për shkak të kostove, erërat po ndryshojnë. Siç njofton Variety, me mbylljen e blerjes së Warner Bros. Discovery nga Skydance javën e ardhshme, rrotat kanë filluar të lëvizin për të siguruar vazhdimin e blockbuster-it të vitit 2023 të Greta Gerwig — dhe një burim i brendshëm e përshkruan si të pashmangshëm: “Nuk ka asnjë mënyrë që ‘Barbie 2’ të mos ndodhë.”
Sipas Variety-së, drejtuesit e filmit në Paramount, Dana Goldberg dhe Josh Greenstein — të cilët pritet të mbikëqyrin etiketat e filmit të të dy studiove — kanë kontaktuar tashmë Margot Robbie-n dhe partnerët e saj në LuckyChap, edhe përpara se David Ellison të marrë çelësat e kompanisë. Një tjetër sinjal pozitiv: Ellison sapo emëroi ish-shefin ekzekutiv të Mattel, Ynon Kreiz, bashkë-CEO të kompanisë së re — njeriun që ndihmoi ta kthente “Barbie”-n në një ngjarje kinematografike njëmiliardëdollarëshe.
Arsyeja e vërtetë e ndalimit ishte paraja. Robbie dhe Ryan Gosling nuk kishin marrëveshje për vazhdim kur u xhirua filmi i parë, dhe pas suksesit kolosal, të dy kërkuan më shumë për t’u kthyer. Gerwig thuhet se ka një ide për vazhdimin, por nuk do ta zbulojë derisa të bëhet marrëveshja. Ish-drejtuesit e Warner-it, Pam Abdy dhe Michael De Luca, kishin pranuar publikisht se kishin bërë oferta të mëdha, por pa arritur marrëveshje — të dy tani janë jashtë, ndërsa David Zaslav thuhet se luajti “asprësor” me ekipin e “Barbie”-së.
Ora po tik-tak. Nëse Warner Bros. nuk ka marrëveshje me Gerwig, Robbie dhe Gosling deri në dhjetor, të drejtat e “Barbie”-së kthehen te Mattel — dhe kanë mbetur vetëm dy muaj. Duke e njohur obsesionin e Ellison për pronësitë intelektuale, nuk do të ishte surprizë nëse shpalljet e marrëveshjeve të nënshkruara vijnë së shpejti.
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