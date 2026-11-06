Meta pezullon pa afat kushtet e reja tregtare dhe heq faqen e tyre pas protestave të botuesve
Kushtet që do t'i lejonin kompanisë të mblidhte përmbajtje nga faqet e bizneseve nuk do të hyjnë në fuqi më 20 nëntor; në fuqi mbeten kushtet ekzistuese
Meta ka pezulluar pa afat kushtet e reja tregtare që do t’i lejonin kompanisë të mblidhte përmbajtje nga faqet e internetit të përdoruesve të llogarive të biznesit, siç njofton Nieman Lab. Të enjten, kompania hoqi lidhjen paraprake ku publikohej versioni i propozuar i kushteve dhe publikoi një përditësim në Qendrën e Ndihmës për Biznesin, ku thuhet se ndryshimet janë pezulluar dhe nuk do të hyjnë në fuqi më 20 nëntor 2026.
Sipas përditësimit, pezullimi prek përditësimet e Kushteve Tregtare të Metës, Kushteve të Katalogut të Produkteve, Kushteve të Reklamave me Vetëshërbim dhe Kushteve të Reklamave Krijuese me Inteligjencë Artificiale Gjenerative. Meta thotë se po vazhdon konsultimet me palët e interesuara dhe se, ndërkohë, në fuqi mbeten kushtet ekzistuese. Në një deklaratë për Nieman Lab, kompania konfirmoi pezullimin pa afat, duke thënë se po i ndalon ndryshimet ndërsa vazhdon të angazhohet me palët e interesuara dhe po merr kohën e nevojshme për ta bërë këtë siç duhet.
Kushtet e propozuara u raportuan për herë të parë nga Nieman Lab më 15 tetor dhe fillimisht duhej të hynin në fuqi më 30 tetor. Njoftimi shkaktoi reagime të ashpra në mbarë botën nga botuesit e lajmeve, politikanët dhe organizatat tregtare, të cilët paralajmëruan se Meta do të mund të përdorte përmbajtjen e tyre pa pëlqimin e tyre të qartë.
Pas protestave, Meta bëri dy lëshime të pjesshme: më 16 tetor hoqi fjalën “train” nga kushtet dhe kufizoi përdorimin e përmbajtjes së mbledhur në të ardhmen vetëm për reklamat dhe produktet e biznesit, ndërsa më 23 tetor e shtyu datën e hyrjes në fuqi për më 20 nëntor. Javën e kaluar kompania u zotua se do të konsultohej fillimisht me botuesit dhe drejtuesit e industrisë, siç njoftoi Andy Stone më 28 tetor, por pezullimi i ri shkon më tej se shtyrjet e mëparshme.
Ndërkohë, presioni ligjor dhe rregullator ndaj Metës është rritur. Gjykatat në Norvegji dhe Brazil kanë lëshuar urdhra paraprakë për të bllokuar hyrjen në fuqi të kushteve, pas padive të ngritura nga organizata mediatike në të dyja vendet, ndërsa Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregjeve në Mbretërinë e Bashkuar ka hapur një hetim formal për të parë nëse Meta po abuzonte me pozitën e saj dominuese duke u imponuar botuesve dhe reklamuesve kushte shfrytëzuese. Në Shtetet e Bashkuara, shqetësimi kaloi ndarjet partiake: në fund të tetorit, senatorët Adam Schiff dhe Marsha Blackburn i dërguan letra drejtorit ekzekutiv Mark Zuckerberg, duke i kërkuar të tërhiqte kushtet.
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