Miqësorja kthehet në kaos në Harrison: Red Bulls mundin Club América 1-0, gjashtë kartona të kuq pas sherrit masiv
Ajo që duhej të ishte një miqësore e qetë ndërkombëtare u kthye në një natë kaosi të shtunën në Harrison të New Jerseyt. Red Bull New York fitoi 1-0 ndaj Club América-s në Sports Illustrated Stadium, por, siç raporton USA TODAY, rezultati kaloi plotësisht në plan të dytë pas një sherri masiv në minutat e fundit të ndeshjes.
Goli i vetëm i takimit erdhi në minutën e 59-të. Sipas raportit zyrtar të ndeshjes nga klubi njujorkez, Rafael Mosquera krosoi në zonë, goditja me volej e Julián Bazán u prit nga portieri i América-s, Rodolfo Cota, dhe Nehuén Benedetti përfitoi nga topi i kthyer brenda zonës së vogël për ta dërguar në rrjetë. Për argjentinasin ky ishte goli i parë me fanellën e New Yorkut në të gjitha garat.
Në portë, AJ Marcucci u rikthye titullar për herë të parë që nga dëmtimi i gjurit më 13 gusht 2025 dhe e mbajti portën të paprekur, duke regjistruar ndeshjen e dytë pa gol të pësuar në karrierën e tij me klubin. Me këtë fitore, siç njofton klubi, Red Bulls mbeten të pamposhtur në gjashtë përballjet e fundit me skuadrat e Liga MX (tre fitore e tre barazime) dhe kanë fituar dy ndeshjet e fundit radhazi ndaj Club América-s pa pësuar gol.
Gjithçka shpërtheu në minutën e 85-të. Pas një faulli pranë vijës fundore, lojtarët e të dyja skuadrave u përleshën në një skenë të shëmtuar, me grushte e shkelma, ndërsa tifozët hodhën sende në fushë, raporton USA TODAY. Pamjet filmike treguan mesfushorin e New Yorkut, Andy Rojas, duke e goditur me grusht në pjesën e pasme të kokës Dagoberto Espinozën e América-s.
Bilanci disiplinor ishte i rëndë: raporti zyrtar i klubit njujorkez thotë se ndeshja u mbyll me nga tetë lojtarë në secilën skuadër, pas nga tre kartona të kuq për secilën anë — gjashtë të kuq gjithsej. Sipas raportimeve nga ndeshja, të përjashtuarit për New Yorkun ishin Ronald Donkor, vetë golashënuesi Benedetti dhe Rojas, ndërsa për América-n u ndëshkuan Emilio Lara, Ramón Juárez dhe Espinoza.
“Ishte një ndeshje dhe një natë për të cilën ishim vërtet të entuziazmuar, dhe në fund të ndeshjes emocionet dalin jashtë kontrollit. Në net të caktuara kjo është pjesë e lojës”, deklaroi pas ndeshjes trajneri i Red Bulls, Michael Bradley, i cituar nga USA TODAY. Në të njëjtën linjë, Mosquera tha për faqen zyrtare të klubit se gjërat që kanë të bëjnë me arbitrin dhe përleshjet ndodhin, janë pjesë e futbollit dhe mbeten në fushë.
Për Red Bulls, të cilët e mbyllën sezonin e MLS-së fundjavën e kaluar pa u kualifikuar në playoff, kjo ishte fitorja e fundit e vitit në fushë. Club América, nga ana tjetër, ka edhe një ndeshje për të mbyllur sezonin e rregullt të Apertura-s, atë ndaj Tigres fundjavën e ardhshme — por imazhi që do të mbahet mend nga kjo udhëtim në New Jersey nuk është rezultati, por sherri i minutës së 85-të.
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