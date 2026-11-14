🌦️
Tiranë 19°C · Rrebesh i lehtë 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.92 ▲0.2%
ARI 3,888 ▲0.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
₿ CRYPTO
BTC $68,441 ▼ -4.25% ETH $1,935 ▼ -4.15% XRP $1.0133 ▼ -2.79% SOL $78.4000 ▼ -4.07%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.92 ▲0.2 % ARI 3,888 ▲0.06 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.92 ▲0.2 % ARI 3,888 ▲0.06 %
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
14 Nën 2026
Breaking
Uji nga burimi i Marezës në Podgoricë nuk është për pije, Ujësjellësi këshillon zierjen para përdorimit Bllokimi i fluturimeve në SHBA mobilizon Shtëpinë e Bardhë Media amerikane: Defekti që bllokoi fluturimet në SHBA dyshohet se nisi në Çikago Panathinaikosi shpërdoron 14 pikë avantazh dhe bie 74-76 nga Barcelona në EuroLeague Momo nepaleze — petëza të ziera në avull me pulë dhe salcë domatesh me susam
Menu
Brumëra

Momo nepaleze — petëza të ziera në avull me pulë dhe salcë domatesh me susam

Petëzat e buta nepaleze të mbushura me pulë të grirë, xhenxhefil dhe koriandër, të ziera në avull dhe të shërbyera me salcën tradicionale të domateve të pjekura dhe farave të susamit.

· 3 min lexim
Momo nepaleze — petëza të ziera në avull me pulë dhe salcë domatesh me susam

Momo janë petëzat më të dashura të Nepalit dhe të rajonit të Himalajeve — brumë i hollë i mbushur, i palosur me dorë dhe i zier në avull, që shërbehen gjithmonë me një salcë pikante domatesh me susam.

Koha e përgatitjes: 45 minuta. Koha e gatimit: 15 minuta. Gjithsej: 60 minuta. Porcione: 4 (rreth 24–28 momo).

Përbërësit

Për brumin

  • 300 g miell gruri
  • 180 ml ujë të vakët
  • gjysmë luge çaji kripë
  • 1 lugë gjelle vaj

Për mbushjen

  • 400 g pulë të grirë
  • 1 qepë e vogël e grirë imët
  • 2 thelpinj hudhër të shtypur
  • 1 lugë gjelle xhenxhefil i freskët i grirë
  • 2 qepë të njoma të grira
  • 2 lugë gjelle koriandër i freskët i grirë
  • 1 lugë çaji kumin pluhur
  • gjysmë luge çaji kurkumë
  • gjysmë luge çaji spec djegës pluhur (sipas shijes)
  • 1 lugë gjelle vaj
  • kripë dhe piper i zi sipas shijes

Për salcën e domateve me susam

  • 4 domate mesatare
  • 2 lugë gjelle fara susami të thekura
  • 2 speca djegës të thatë
  • 2 thelpinj hudhër
  • 1 lugë çaji fara kumini të thekura
  • lëngu i gjysmës së një limoni
  • kripë
  • koriandër i freskët

Hapat e përgatitjes

  1. Përgatitni brumin: përzieni miellin me kripën, shtoni ujin e vakët dhe vajin, punojeni 8–10 minuta derisa të bëhet i butë dhe elastik. Mbulojeni dhe lëreni të pushojë 30 minuta.
  2. Përgatitni mbushjen: në një tas përzieni pulën e grirë me qepën, hudhrën, xhenxhefilin, qepët e njoma, koriandrën, kuminin, kurkumën, specin djegës, vajin, kripën dhe piperin, derisa masa të lidhet mirë.
  3. Përgatitni salcën: piqni domatet në tigan të thatë derisa lëkura të nxihet lehtë, pastaj bluajini me farat e susamit dhe të kuminit të thekura, specat djegës, hudhrën, lëngun e limonit dhe kripën, derisa të formohet një salcë e trashë. Shtoni koriandër të freskët.
  4. Hapeni brumin në një shtresë të hollë dhe pritni rrathë me diametër rreth 9 cm.
  5. Në mes të çdo rrethi vendosni një lugë çaji mbushje, lagni buzët me ujë, paloseni në gjysmë dhe shtypni e rrudhni buzët me gishta për ta mbyllur mirë petëzën.
  6. Lyeni me pak vaj shportën e avullores ose vendosni petëzat mbi letër furre me vrima, që të mos ngjiten.
  7. Ziejini momo-t në avull mbi ujë që vlon për 10–12 minuta, derisa brumi të bëhet i tejdukshëm dhe pula të jetë gatuar plotësisht.
  8. Shërbejini menjëherë të nxehta, me salcën e domateve me susam anash ose sipër.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu