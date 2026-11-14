Momo nepaleze — petëza të ziera në avull me pulë dhe salcë domatesh me susam
Petëzat e buta nepaleze të mbushura me pulë të grirë, xhenxhefil dhe koriandër, të ziera në avull dhe të shërbyera me salcën tradicionale të domateve të pjekura dhe farave të susamit.
Momo janë petëzat më të dashura të Nepalit dhe të rajonit të Himalajeve — brumë i hollë i mbushur, i palosur me dorë dhe i zier në avull, që shërbehen gjithmonë me një salcë pikante domatesh me susam.
Koha e përgatitjes: 45 minuta. Koha e gatimit: 15 minuta. Gjithsej: 60 minuta. Porcione: 4 (rreth 24–28 momo).
Përbërësit
Për brumin
- 300 g miell gruri
- 180 ml ujë të vakët
- gjysmë luge çaji kripë
- 1 lugë gjelle vaj
Për mbushjen
- 400 g pulë të grirë
- 1 qepë e vogël e grirë imët
- 2 thelpinj hudhër të shtypur
- 1 lugë gjelle xhenxhefil i freskët i grirë
- 2 qepë të njoma të grira
- 2 lugë gjelle koriandër i freskët i grirë
- 1 lugë çaji kumin pluhur
- gjysmë luge çaji kurkumë
- gjysmë luge çaji spec djegës pluhur (sipas shijes)
- 1 lugë gjelle vaj
- kripë dhe piper i zi sipas shijes
Për salcën e domateve me susam
- 4 domate mesatare
- 2 lugë gjelle fara susami të thekura
- 2 speca djegës të thatë
- 2 thelpinj hudhër
- 1 lugë çaji fara kumini të thekura
- lëngu i gjysmës së një limoni
- kripë
- koriandër i freskët
Hapat e përgatitjes
- Përgatitni brumin: përzieni miellin me kripën, shtoni ujin e vakët dhe vajin, punojeni 8–10 minuta derisa të bëhet i butë dhe elastik. Mbulojeni dhe lëreni të pushojë 30 minuta.
- Përgatitni mbushjen: në një tas përzieni pulën e grirë me qepën, hudhrën, xhenxhefilin, qepët e njoma, koriandrën, kuminin, kurkumën, specin djegës, vajin, kripën dhe piperin, derisa masa të lidhet mirë.
- Përgatitni salcën: piqni domatet në tigan të thatë derisa lëkura të nxihet lehtë, pastaj bluajini me farat e susamit dhe të kuminit të thekura, specat djegës, hudhrën, lëngun e limonit dhe kripën, derisa të formohet një salcë e trashë. Shtoni koriandër të freskët.
- Hapeni brumin në një shtresë të hollë dhe pritni rrathë me diametër rreth 9 cm.
- Në mes të çdo rrethi vendosni një lugë çaji mbushje, lagni buzët me ujë, paloseni në gjysmë dhe shtypni e rrudhni buzët me gishta për ta mbyllur mirë petëzën.
- Lyeni me pak vaj shportën e avullores ose vendosni petëzat mbi letër furre me vrima, që të mos ngjiten.
- Ziejini momo-t në avull mbi ujë që vlon për 10–12 minuta, derisa brumi të bëhet i tejdukshëm dhe pula të jetë gatuar plotësisht.
- Shërbejini menjëherë të nxehta, me salcën e domateve me susam anash ose sipër.
Tema: kuzhinë nepaleze momo petëza pulë
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