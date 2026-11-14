Panathinaikosi shpërdoron 14 pikë avantazh dhe bie 74-76 nga Barcelona në EuroLeague
Panathinaikosi humbi 74-76 në shtëpi ndaj Barcelonës, pasi shpërdoroi avantazhin 14-pikësh, dhe tashmë e ndan vendin e parë me Olympiacosin, Valencias dhe Barcelonën.
Panathinaikosi pësoi një humbje të hidhur në shtëpi, 74-76 ndaj Barcelonës, të premten më 13 nëntor 2026, në raundin e 11-të të EuroLeague, siç raporton Ekathimerini. Të Gjelbrit, që luajtën në Telekom Center të Athinës, panë të shkrihej një avantazh që dukej i sigurt, në një mbrëmje që u kthye përmbys në minutat e fundit.
Panathinaikosi kishte ndërtuar një avantazh prej 14 pikësh, 57-43, falë një çereku të tretë mbresëlënës, me rezultat të pjesshëm 24-11. Por Barcelona u rikthye dhe e përmbysi plotësisht ndeshjen në fund, duke e kthyer në favor të saj një takim që dukej i humbur.
Protagonisti i përmbysjes ishte Justin Robinson i Barcelonës, i cili shënoi 24 pikë, me treshe të njëpasnjëshme në minutat e fundit. Tresha e tij për epërsinë erdhi vetëm 21 sekonda para fundit, duke i dhënë Barcelonës fitoren.
Për Panathinaikosin, Kendrick Nunn shënoi 19 pikë, ndërsa Sylvain Francisco shtoi 17 pikë, por kontributi i tyre nuk mjaftoi për ta shmangur humbjen në shtëpi.
Humbja e lë Panathinaikosin me bilanc 8-3, ndërsa vendi i parë në renditje tashmë ndahet nga Panathinaikosi, Olympiacosi, Valencia dhe Barcelona. Një ditë më parë, të enjten, Olympiacosi kishte mundur Dubai BC 101-72, rezultat që i mbajti dy rivalët grekë në të njëjtin nivel në krye.
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