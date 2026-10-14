Paramount merr Bay Theater në Pacific Palisades: kinemaja e mbyllur që nga zjarri i 2025-s rihapet para fundit të vitit
Studioja nënshkruan marrëveshje afatgjatë me kompaninë Caruso për kinemanë me pesë salla në Palisades Village. Operator do të jetë zinxhiri luksoz The Lot, me filma premierë, klasikë dhe shërbim ushqimi brenda në sallë.
Paramount Pictures dhe kompania e pasurive të paluajtshme Caruso njoftuan të martën, më 13 tetor, një marrëveshje afatgjatë për Bay Theater në Palisades Village, siç njofton Celluloid Junkie. Sipas njoftimit, operatori i kinemasë do të jetë The Lot, një nga zinxhirët më të njohur luksozë të Kalifornisë, ndërsa rihapja pritet para fundit të këtij viti, me datën e saktë që do të bëhet e ditur në javët në vijim.
Kinemaja me pesë salla, në adresën 1035 N. Swarthmore Avenue në Pacific Palisades, është e mbyllur që nga janari i vitit 2025, kur zjarri shkatërrues i Palisades dogji pjesë të mëdha të zonës. Para Paramount-it, qiranë e saj e kishte Netflix që nga viti 2021, i cili e përdorte për shfaqje speciale dhe filma klasikë, ndërsa më herët salla operohej nga Cinepolis. Versioni i tanishëm i Bay Theater u hap në vitin 2018, në vendin e kinemasë historike që funksionoi në Sunset Boulevard nga viti 1949 deri më 1978.
Programi i ri do të përfshijë filma premierë nga të gjitha studiot, jo vetëm nga Paramount, krahas klasikëve të nostalgjisë, eventeve të kuruara dhe shfaqjeve speciale. Salla do të rinovohet me sisteme moderne projeksioni dhe zëri, ulëse luksoze dhe shërbim ushqimi e koktejesh brenda në sallë — modeli që The Lot e zbaton tashmë në katër vendndodhjet e tij në Kaliforni, mes tyre La Jolla dhe Newport Beach.
Rihapja vjen pasi qendra Palisades Village, në pronësi të Caruso-s, u rihap gjatë verës pas renovimeve të thella që pasuan zjarrin. Kryetari dhe drejtori ekzekutiv i Skydance, David Ellison, e cilësoi kinemanë si pjesë të vetë indit të lagjes dhe tha se ndihma për ta rikthyer në jetë është privilegj për studion, ndërsa themeluesi i Caruso-s, Rick Caruso, e quajti rikthimin e Bay-t një nga shenjat më domethënëse se komuniteti po kthehet më i fortë se më parë.
Drejtori i The Lot, Adolfo Fastlicht, tha se operatori synon ta mirëpresë komunitetin e Pacific Palisades sërish në kinema, ashtu siç filmat meritojnë të përjetohen bashkërisht. Marrëveshja shënon edhe një hap të rrallë për një studio të madhe drejt sallave fizike të kinemasë, pak javë pasi Paramount mbylli blerjen e Warner Bros. Discovery.
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