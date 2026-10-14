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Teater

«Hell’s Kitchen» i Alicia Keys gjen partner të ri: Ovation Rights blen interesat e fitimit të muzikalit

Marrëveshja u jep investitorëve origjinalë të produksionit të Broadway-t një kthim të menjëhershëm të kapitalit, ndërsa muzikali vazhdon jetën në turne dhe në skena të tjera anembanë botës.

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Muzikali «Hell’s Kitchen», i frymëzuar nga jeta dhe muzika e Alicia Keys, ka hyrë në një fazë të re financiare. Kompania e të drejtave të argëtimit Ovation Rights ka blerë interesat e ardhshme të fitimit që mbante kompania origjinale e produksionit të Broadway-t, duke u bërë partner afatgjatë i shfaqjes, siç njofton Playbill.

Ndryshimi më i prekshëm prek investitorët e parë të produksionit: në vend që të presin me vite shpërndarjet nga të ardhurat e ardhshme, ata përfitojnë një kthim të menjëhershëm të kapitalit. Të ardhurat në fjalë vijnë nga turneu në Amerikën e Veriut, albumi i kastit, mallrat e shfaqjes, produksioni në Seul të Koresë së Jugut dhe produksionet e ardhshme rajonale e shkollore, sipas BroadwayWorld.

«Hell’s Kitchen», me libër të Kristoffer Diaz-it dhe regji të Michael Greif-it, u hap në Broadway në vitin 2024 në Shubert Theatre dhe u mbyll shkurtin e kaluar. Shfaqja tregon historinë e Ali-t, një vajze 17-vjeçare nga lagjja Hell’s Kitchen e Nju Jorkut, që përmes pianos dhe një mentoreje fqinje gjen zërin dhe rrugën e vet — një rrëfim i ndërtuar mbi këngët më të njohura të Keys dhe këngë të reja të shkruara posaçërisht për skenën.

Nga ana e Ovation Rights, drejtuesit Jamie Henry dhe Philip Green shprehën besim të plotë në të ardhmen afatgjatë të muzikalit dhe në partneritetin me Keys. Vetë këngëtarja e vlerësoi marrëveshjen si një shpërblim për investitorët që besuan të parët te një muzikal origjinal, si dhe si një mundësi për të mbështetur më mirë artistët dhe fytyat e reja që i bashkohen komunitetit të Broadway-t.

Transaksioni po komentohet në industri si një model që mund ta ndryshojë mënyrën si financohet teatri amerikan: krijimi i një tregu dytësor për investimet teatrore do t’u jepte investitorëve likuiditet pa pritur shpërndarje shumëvjeçare, ndërsa kapitali i çliruar mund të riinvestohet në produksione të reja. Nëse eksperimenti me «Hell’s Kitchen» funksionon, shfaqje të tjera të suksesshme mund të ndjekin të njëjtën rrugë.

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