Departamenti i Drejtësisë: punonjës të IT-së nga Koreja e Veriut infiltruan mbi 70 kompani amerikane, dy amerikanë arrestohen
FBI bastisi mbi 40 banesa në Teksas që shërbenin si "ferma laptopësh" dhe sekuestroi rreth 187 pajisje; skema, sipas prokurorëve, gjeneroi të paktën 3 milionë dollarë për regjimin e Phenianit.
Departamenti amerikan i Drejtësisë njoftoi të martën se punonjës të teknologjisë së informacionit që punojnë për regjimin e Koresë së Veriut kanë infiltruar mbi 70 kompani në Shtetet e Bashkuara, duke përdorur identitete të vjedhura amerikane për t’u punësuar në distancë, siç njofton TechCrunch.
Sipas raportimit të Reuters, dy shtetas amerikanë — Michael James Bostelle nga Pensilvania dhe Juan Cecilio Pena Carrillo nga Teksasi — u arrestuan me akuza për mashtrim elektronik, pastrim parash dhe vjedhje identiteti. Aktakuza e hapur të martën ngarkon edhe dhjetë persona të tjerë me bazë në Kinë për rolin e tyre në operacion.
Si pjesë e operacionit, FBI kreu kontrolle nga 21 deri më 25 shtator në më shumë se 40 banesa në Teksas, të dyshuara se funksiononin si “ferma laptopësh”, dhe sekuestroi rreth 187 laptopë e pajisje të tjera. Sipas prokurorëve, ndihmësit amerikanë merrnin në shtëpitë e tyre laptopët e kompanive viktima dhe instalonin softuer për qasje në distancë, në mënyrë që operatorët jashtë vendit të dukeshin sikur punonin nga brenda Shteteve të Bashkuara.
Departamenti i Drejtësisë thotë se skema komprometoi identitetet e 25 amerikanëve, u dërgoi informacione të rreme disa agjencive qeveritare dhe gjeneroi të paktën 3 milionë dollarë të ardhura për punonjësit jashtë vendit. Kompanitë e prekura vijnë nga sektorët e shëndetësisë, mbështetjes kibernetike, shitjes me pakicë, komunikimeve dhe prodhimit, në Ohajo dhe 16 shtete të tjera, përfshirë Distriktin e Kolumbias.
Kompania e sigurisë kibernetike CrowdStrike, e cila ndihmoi FBI-në në hetim, i quan “fermat e laptopëve” jetike për hakerët koreano-veriorë, sepse u lejojnë të kapërcejnë pengesat fizike, financiare dhe ligjore të mungesës së pranisë në tokën amerikane. Në një njoftim të veçantë, FBI paralajmëron se mijëra punonjës IT-je të kontrolluar nga shteti koreano-verior punojnë në kompani perëndimore dhe përbëjnë kërcënim serioz për sigurinë kombëtare dhe pronësinë intelektuale.
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