Kelly Marie Tran realizon ëndrrën e teatrit: debutimi në skenën njujorkeze me «King of the Yees»
Ylli i «Star Wars: The Last Jedi» luan rolin e Lauren-it në komedinë gjysmë-autobiografike të Lauren Yee-s në Signature Theatre të New York-ut, ku shfaqja vazhdon deri më 15 nëntor.
Para se të bëhej e njohur në kinema, Kelly Marie Tran ëndërronte skenën e teatrit muzikor. Tani, siç njofton Playbill, aktorja e njohur për «Star Wars: The Last Jedi» dhe «The Wedding Banquet» po bën debutimin e saj në skenën njujorkeze me «King of the Yees», komedinë gjysmë-autobiografike të Lauren Yee-s që po shfaqet në Signature Theatre, Off-Broadway, deri më 15 nëntor.
Në shfaqje, Tran luan Lauren-in, personazhin e ndërtuar mbi vetë dramaturgen, një shkrimtare që niset në një udhëtim fantastik nëpër Chinatown-in e San Francisko-s pasi i ati, Larry, zhduket papritur. Rolin e Larry-t e luan fituesi i çmimit Tony, Francis Jue, ndërsa regjisor është Joshua Kahan Brody. Gjatë këtij udhëtimi të çuditshëm, mes përballjesh, kërcimesh dhe takimesh me fantazma, Lauren mëson më shumë për të atin dhe për veten.
Për Tran-in, roli ka një ngarkesë personale. E bija e refugjatëve të Luftës së Vietnamit, e rritur në San Diego, ajo thotë se e ka njohur nga afër ndjesinë e shkëputjes nga kultura e familjes që personazhi i saj përjeton. Sipas Playbill, aktorja është emocionuar që në leximin e parë të tekstit, pikërisht sepse tema e trashëgimisë dhe e përkatësisë e ka prekur drejtpërdrejt.
«King of the Yees» është shfaqja e parë teatrore në karrierën e saj, por jo takimi i parë me skenën: në shkollë të mesme dhe në teatrot komunitare, Tran ka luajtur në «Fiddler on the Roof», «Guys and Dolls» dhe «A Chorus Line», dhe në atë kohë donte të nisej drejt Bregut Lindor për teatër muzikor — një plan që prindërit, me historinë e tyre të vështirë si refugjatë, nuk e panë si rrugë të sigurt. Karriera e saj mori më pas drejtimin e kinemasë, me rolin e parë të madh pikërisht në «Star Wars: The Last Jedi».
Dramaturgja Lauren Yee e shkroi veprën më shumë se një dekadë më parë, e frymëzuar nga marrëdhënia me të atin dhe nga jeta e komunitetit kinezo-amerikan të San Francisko-s. Shfaqja u dha premierë në Çikago në vitin 2017 dhe është luajtur në shumë skena të Amerikës së Veriut; ardhja në Signature Theatre shënon debutimin e saj njujorkez, në teatrin ku Yee është dramaturge rezidente.
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