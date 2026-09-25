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25 Sht 2026
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MLB

New York Yankees dhe Tampa Bay Rays barazojnë 0-0 pas hapjes së ndeshjes më 24 shtator 2026

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Më 24 shtator 2026, New York Yankees u ndeshën me Tampa Bay Rays në një përballje të rëndësishme të pjesës së fundit të sezonit të rregullt; pas veprimeve të para rezultati mbeti 0-0.

Siç raporton Bleacher Report, në fillim të ndeshjes u regjistruan disa aksione të shpejta: Junior Caminero dërgoi një top drejt fushës së djathtë që u kap nga Heliot Ramos, Liam Hicks u deklarua jashtë me strike, Yandy Díaz përfundoi me një grounder në infield që u përfundua nga George Lombard për Ben Rice, dhe Paul Goldschmidt doli me strike swinging. Në listën e fillimit u përmendën edhe emrat Cam Schlittler dhe Ian Seymour; Seymour kishte hedhur rreth pesë hedhje në atë fazë, ndërsa Goldschmidt shfaqej me mesataren .252.

Box score i paraqiste të dyja skuadrat me 0 vrapime, 0 goditje dhe 0 gabime pas këtyre zhvillimeve të para, duke lënë ndeshjen të hapur dhe të vendosur për fazat e mëvonshme.

Për përditësime të mëtejshme dhe analizë të plotë të ndeshjes, shikoni mbulimin e Bleacher Report.

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