Nata e NBA-së: Jokić dhe Murray bëjnë histori te Nuggets, Coward udhëheq Grizzlies, Bulls ndalin serinë e Timberwolves
Tre ndeshjet e tjera të natës së shtunë, më 14 nëntor 2026, në NBA u mbyllën me fitoret e Denver Nuggets, Memphis Grizzlies dhe Chicago Bulls, sipas Associated Press.
Në New Orleans, Nikola Jokić shënoi 26 pikë, 8 kërcime dhe 10 asistime dhe Jamal Murray shtoi 23 pikë, 7 kërcime dhe 9 asistime, ndërsa Denver mposhti Pelicans 116-108. Christian Braun shtoi 17 pikë për Nuggets, të cilët kanë fituar 4 nga 5 ndeshjet e fundit dhe janë 3-0 ndaj Pelicans këtë sezon. Zion Williamson udhëhoqi New Orleans me 24 pikë, Saddiq Bey shtoi 16 dhe Jaron Pierre Jr. 13, ndërsa Pelicans pësuan humbjen e gjashtë radhazi. Gjatë ndeshjes, Jokić dhe Murray u bënë çifti i parë i shokëve të skuadrës që nga fillimi i regjistrimit në sezonin 1997-98 që regjistrojnë më shumë se 1000 asistime për njëri-tjetrin, sipas NBA-së të cituar nga AP.
Në Memphis, Cedric Coward shënoi 23 pikë dhe 12 kërcime dhe Taylor Hendricks realizoi 22 pikë rekord karriere nga stoli, ndërsa Grizzlies mposhtën Brooklyn Nets 129-110. Javon Small shënoi 19 dhe Cam Spencer 17 me 8 asistime; shtatë lojtarë të Memphis ishin në shifra dyshifrore, një natë pasi 10 prej tyre e kishin bërë këtë në fitoren 142-111 ndaj New Orleans. Për Brooklyn, Julius Randle shënoi 22 pikë dhe Day’Ron Sharpe 16 me 11 kërcime. Të dyja skuadrat mbërritën në mesditë pas problemeve të udhëtimit të së premtes; Nets ishin pa shënuesin kryesor Michael Porter Jr., i hequr vonë për arsye personale, ndërsa Grizzlies ishin pa titullarët Ty Jerome dhe Zach Edey.
Në Minnesota, Norman Powell shënoi 23 pikë dhe Matas Buzelis shtoi 18 pikë dhe 9 kërcime, ndërsa Chicago Bulls, megjithëse me mungesa, fituan për natën e dytë radhazi, 117-106 ndaj Timberwolves, duke i dhënë fund serisë prej pesë fitoresh të Minnesota-s. Buddy Hield dhe Tre Jones shtuan nga 16 pikë secili nga stoli për Chicago-n, e cila mbërriti në Minneapolis vetëm ditën e ndeshjes pas vonesave nga ndalimi mbarëkombëtar i fluturimeve dhe ishte pa Caleb Wilson, Jalen Smith dhe Nic Claxton. Për Timberwolves, Ayo Dosunmu shënoi 24 pikë, më shumë nga të gjithë, dhe LaMelo Ball 19; Minnesota humbi 13 gjuajtjet e para për trepikësha, e mbylli me 9 nga 38, u mbajt në 17 pikë në çerekun e parë — çereku i saj më i dobët i sezonit — dhe nuk arriti 110 pikë për herë të parë këtë sezon.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.