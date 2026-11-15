Athletics marrin interes shkëmbimi për Jacob Wilsonin, megjithëse shkëmbimi duket i pamundur
Sezoni i dytë i Jacob Wilsonit te Athletics ishte shumë larg shpërthimit të vitit të debutimit: shortstop-i goditi vetëm .266/.298/.388 në 337 paraqitje në pjatë në një sezon të prishur nga dëmtimet, siç njofton MLB Trade Rumors. Wilson ndrydhi shpatullën e majtë në maj, duke u zhytur pas një topi në tokë të Gunnar Hendersonit; humbi vetëm një muaj, por shqetësimi i ripërtërirë në shpatull e ktheu në listën e të dëmtuarve në fund të gushtit dhe ai iu nënshtrua një operacioni që i mbylli sezonin në fillim të shtatorit.
Pavarësisht këtij viti të vështirë dhe 66 milionë dollarëve që i mbeten në kontratë, Wilson po tërheq interes shkëmbimi, sipas Bob Nightengale të USA Today. MLB Trade Rumors vë në dukje se kjo mund të jetë thjesht kujdes i zakonshëm i klubeve rivale, ose përpjekje për të parë nëse Athletics do të kafshonin një ofertë të ulët: nuk ka asnjë shenjë se klubi po e shqyrton seriozisht largimin e tij dhe një shkëmbim do të ishte befasues, duke qenë se Wilson firmosi zgjatjen afatgjatë vetëm janarin e kaluar.
Zgjatja u firmos nën ish-drejtorin e përgjithshëm David Forst, ndaj presidenti i ri i operacioneve të bejsbollit, Taylor Smith, mund ta shohë Wilsonin ndryshe si gur themeli afatgjatë. Nuk ka përditësime për afatin e rikuperimit të tij, gjë që do të ndikonte edhe në gatishmërinë e klubeve për të negociuar pa parë dosjet e tij mjekësore pas operacionit.
Wilson, zgjedhja e gjashtë e përgjithshme e draftit 2023, debutoi në 2024 dhe shpërtheu në 2025 me .311/.355/.444 dhe 13 home run në 523 paraqitje, duke u renditur i dyti në votimin për Debutuesin e Vitit në Ligën Amerikane. Krahasimi më i shpeshtë për lojën e tij është Luis Arraez: ai rrallë pëson strikeout dhe bën shumë kontakt, edhe pse jo kontakt të fortë. Në mbrojtje, Defensive Runs Saved e vlerësoi me -6 në 2026, ndërsa Outs Above Average ishte shumë më bujar, +9, nga -3 një vit më parë. Perspektiva kryesore e shortstop-it, Leo De Vries, mund ta zhvendosë një ditë Wilsonin në bazën e dytë ose të tretë, por edhe afati i De Vries është vonuar nga një operacion në shpatull dhe ai pritet jashtë fushave të paktën deri në maj 2027.
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