☁️
Tiranë 11°C · Vranët 15 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $64,827 ▼ -3.48% ETH $1,809 ▼ -4.75% XRP $0.9705 ▼ -2.64% SOL $70.7400 ▼ -6.23%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
15 Nën 2026
Breaking
Pirates duan ta kufizojnë O’Hearnin në fushën e jashtme, Valdez dhe Mangum në radhë për të djathtën Long kthehet nga lista e të dëmtuarve, Cardinals ngrejnë Zay Jones para ndeshjes me Rams Athletics marrin interes shkëmbimi për Jacob Wilsonin, megjithëse shkëmbimi duket i pamundur Burton në listën e të dëmtuarve, Browns nënshkruajnë Ryan dhe ngrejnë Mitchell-Paden para ndeshjes me Texans Nata e NBA-së: Jokić dhe Murray bëjnë histori te Nuggets, Coward udhëheq Grizzlies, Bulls ndalin serinë e Timberwolves
Menu
MLB

Athletics marrin interes shkëmbimi për Jacob Wilsonin, megjithëse shkëmbimi duket i pamundur

· 3 min lexim
Athletics marrin interes shkëmbimi për Jacob Wilsonin, megjithëse shkëmbimi duket i pamundur

Sezoni i dytë i Jacob Wilsonit te Athletics ishte shumë larg shpërthimit të vitit të debutimit: shortstop-i goditi vetëm .266/.298/.388 në 337 paraqitje në pjatë në një sezon të prishur nga dëmtimet, siç njofton MLB Trade Rumors. Wilson ndrydhi shpatullën e majtë në maj, duke u zhytur pas një topi në tokë të Gunnar Hendersonit; humbi vetëm një muaj, por shqetësimi i ripërtërirë në shpatull e ktheu në listën e të dëmtuarve në fund të gushtit dhe ai iu nënshtrua një operacioni që i mbylli sezonin në fillim të shtatorit.

Pavarësisht këtij viti të vështirë dhe 66 milionë dollarëve që i mbeten në kontratë, Wilson po tërheq interes shkëmbimi, sipas Bob Nightengale të USA Today. MLB Trade Rumors vë në dukje se kjo mund të jetë thjesht kujdes i zakonshëm i klubeve rivale, ose përpjekje për të parë nëse Athletics do të kafshonin një ofertë të ulët: nuk ka asnjë shenjë se klubi po e shqyrton seriozisht largimin e tij dhe një shkëmbim do të ishte befasues, duke qenë se Wilson firmosi zgjatjen afatgjatë vetëm janarin e kaluar.

Zgjatja u firmos nën ish-drejtorin e përgjithshëm David Forst, ndaj presidenti i ri i operacioneve të bejsbollit, Taylor Smith, mund ta shohë Wilsonin ndryshe si gur themeli afatgjatë. Nuk ka përditësime për afatin e rikuperimit të tij, gjë që do të ndikonte edhe në gatishmërinë e klubeve për të negociuar pa parë dosjet e tij mjekësore pas operacionit.

Wilson, zgjedhja e gjashtë e përgjithshme e draftit 2023, debutoi në 2024 dhe shpërtheu në 2025 me .311/.355/.444 dhe 13 home run në 523 paraqitje, duke u renditur i dyti në votimin për Debutuesin e Vitit në Ligën Amerikane. Krahasimi më i shpeshtë për lojën e tij është Luis Arraez: ai rrallë pëson strikeout dhe bën shumë kontakt, edhe pse jo kontakt të fortë. Në mbrojtje, Defensive Runs Saved e vlerësoi me -6 në 2026, ndërsa Outs Above Average ishte shumë më bujar, +9, nga -3 një vit më parë. Perspektiva kryesore e shortstop-it, Leo De Vries, mund ta zhvendosë një ditë Wilsonin në bazën e dytë ose të tretë, por edhe afati i De Vries është vonuar nga një operacion në shpatull dhe ai pritet jashtë fushave të paktën deri në maj 2027.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu