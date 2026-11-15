☁️
Tiranë 11°C · Vranët 15 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $64,827 ▼ -3.48% ETH $1,809 ▼ -4.75% XRP $0.9705 ▼ -2.64% SOL $70.7400 ▼ -6.23%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
15 Nën 2026
Breaking
Pirates duan ta kufizojnë O’Hearnin në fushën e jashtme, Valdez dhe Mangum në radhë për të djathtën Long kthehet nga lista e të dëmtuarve, Cardinals ngrejnë Zay Jones para ndeshjes me Rams Athletics marrin interes shkëmbimi për Jacob Wilsonin, megjithëse shkëmbimi duket i pamundur Burton në listën e të dëmtuarve, Browns nënshkruajnë Ryan dhe ngrejnë Mitchell-Paden para ndeshjes me Texans Nata e NBA-së: Jokić dhe Murray bëjnë histori te Nuggets, Coward udhëheq Grizzlies, Bulls ndalin serinë e Timberwolves
Menu
NFL

Long kthehet nga lista e të dëmtuarve, Cardinals ngrejnë Zay Jones para ndeshjes me Rams

· 1 min lexim
Long kthehet nga lista e të dëmtuarve, Cardinals ngrejnë Zay Jones para ndeshjes me Rams
www.allproreels.com -- from Washington Football Team at Arizona Cardinals, State Farm Stadium, Glendale, Arizona, September 20, 2020

Arizona Cardinals bënë dy lëvizje të shtunën për të përballuar dëmtimet që kanë goditur dhomën e marrësve, një ditë para ndeshjes me Los Angeles Rams.

Sipas faqes zyrtare të Cardinals, skuadra ngriti nga ekipi i stërvitjes marrësin veteran Zay Jones, i cili do të luajë ndeshjen e tij të parë që nga rikthimi në skuadër. Jones ishte pjesë e Cardinals në vitet 2024 dhe 2025, me 20 kapje për 267 jarde në 19 ndeshje gjatë atyre dy sezoneve, dhe sipas Cards Wire ai mund të përfundojë edhe titullar, siç kishte lënë të kuptohej trajneri Mike LaFleur.

Cardinals aktivizuan gjithashtu nga lista e të dëmtuarve tight end-in veteran Hunter Long, i cili mori vendin e fundit të lirë në roster-in prej 53 lojtarësh. Long kishte luajtur katër ndeshje, me dy kapje, para se të pësonte një dëmtim në gju në Nju Jork në Javën 4.

Jones i bashkohet një grupi marrësish me Simi Fehoko, Devin Duvernay dhe debutuesit Reggie Virgil e Harrison Wallace III. Cardinals presin Rams të dielën në Arizona, në duelin e Javës 10.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu