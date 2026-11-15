Long kthehet nga lista e të dëmtuarve, Cardinals ngrejnë Zay Jones para ndeshjes me Rams
Arizona Cardinals bënë dy lëvizje të shtunën për të përballuar dëmtimet që kanë goditur dhomën e marrësve, një ditë para ndeshjes me Los Angeles Rams.
Sipas faqes zyrtare të Cardinals, skuadra ngriti nga ekipi i stërvitjes marrësin veteran Zay Jones, i cili do të luajë ndeshjen e tij të parë që nga rikthimi në skuadër. Jones ishte pjesë e Cardinals në vitet 2024 dhe 2025, me 20 kapje për 267 jarde në 19 ndeshje gjatë atyre dy sezoneve, dhe sipas Cards Wire ai mund të përfundojë edhe titullar, siç kishte lënë të kuptohej trajneri Mike LaFleur.
Cardinals aktivizuan gjithashtu nga lista e të dëmtuarve tight end-in veteran Hunter Long, i cili mori vendin e fundit të lirë në roster-in prej 53 lojtarësh. Long kishte luajtur katër ndeshje, me dy kapje, para se të pësonte një dëmtim në gju në Nju Jork në Javën 4.
Jones i bashkohet një grupi marrësish me Simi Fehoko, Devin Duvernay dhe debutuesit Reggie Virgil e Harrison Wallace III. Cardinals presin Rams të dielën në Arizona, në duelin e Javës 10.
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