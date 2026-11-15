Pistons bien në Miami 117-137, 33 pikët e Cunningham nuk mjaftojnë ndaj Antetokounmpo
Detroit Pistons humbën 117-137 ndaj Miami Heat të shtunën mbrëma, më 14 nëntor 2026, në Kaseya Center në Miami, sipas Detroit Free Press. Pistons bien në 8-4, ndërsa Heat ngjiten në 7-6.
Giannis Antetokounmpo udhëhoqi Miami-n me 34 pikë, 14 kërcime, 8 asistime dhe 3 bllokime, me 13 nga 17 gjuajtje të sakta, një natë pasi kishte shënuar 37 pikë ndaj Cleveland. Klay Thompson shtoi 26 pikë me 6 trepikësha, ndërsa Bam Adebayo koleksionoi 20 pikë dhe 2 nga 14 bllokimet e Miami-t.
Cade Cunningham, pas paraqitjes historike me 52 pikë dhe 11 asistime ndaj Washington të enjten, shënoi 33 pikë — 16 prej tyre në pjesën e parë — me 8 asistime dhe 5 kërcime. Kevin Huerter shtoi 20 pikë, 7 asistime dhe 3 bllokime, me 9 nga 15 gjuajtje.
Detroit e fitoi çerekun e parë 39-37, por e humbi të dytin 21-31, me vetëm 25 për qind saktësi (7 nga 28) dhe 1 nga 10 për trepikësha, dhe hyri në pushim në disavantazh 60-68. Edhe pas pushimit Pistons goditën 4 nga 5 trepikëshat e parë, por e mbyllën çerekun e tretë në disavantazh 82-99 pas një serie 17-6 të Heat, dhe tre trepikësha radhazi të Antetokounmpo, Thompson dhe Davion Mitchell e çuan rezultatin në 121-102 për Miami-n në fund.
Duncan Robinson doli nga loja 4 minuta e 17 sekonda para fundit të çerekut të dytë me dhimbje në kofshën e majtë dhe nuk u kthye më; Huerter e nisi pjesën e dytë në vend të tij. Ausar Thompson, pas triple-double të parë të karrierës ndaj Washington, luajti vetëm 18 minuta për shkak të problemeve me faullet dhe e mbylli me 10 pikë, 8 kërcime dhe 5 asistime.
Pa qendrën Jalen Duren, mungesa e prodhimit në pozitën e qendrës u ndie sërish për Detroit-in, edhe pse Pistons morën 21 kërcime sulmuese, rekord i sezonit, me 18 pikë nga shanset e dyta. Në total ata goditën vetëm 11 nga 34 për trepikësha (32 për qind). Ndeshja e radhës e Pistons është të martën, më 17 nëntor, në fushën e San Antonio Spurs.
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