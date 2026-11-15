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NBA

Pistons bien në Miami 117-137, 33 pikët e Cunningham nuk mjaftojnë ndaj Antetokounmpo

· 2 min lexim
Pistons bien në Miami 117-137, 33 pikët e Cunningham nuk mjaftojnë ndaj Antetokounmpo
DETROIT, MICHIGAN - FEBRUARY 27: Cade Cunningham #2 of the Detroit Pistons looks on against the Cleveland Cavaliers at Little Caesars Arena on February 27, 2026 in Detroit, Michigan. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Nic Antaya/Getty Images)

Detroit Pistons humbën 117-137 ndaj Miami Heat të shtunën mbrëma, më 14 nëntor 2026, në Kaseya Center në Miami, sipas Detroit Free Press. Pistons bien në 8-4, ndërsa Heat ngjiten në 7-6.

Giannis Antetokounmpo udhëhoqi Miami-n me 34 pikë, 14 kërcime, 8 asistime dhe 3 bllokime, me 13 nga 17 gjuajtje të sakta, një natë pasi kishte shënuar 37 pikë ndaj Cleveland. Klay Thompson shtoi 26 pikë me 6 trepikësha, ndërsa Bam Adebayo koleksionoi 20 pikë dhe 2 nga 14 bllokimet e Miami-t.

Cade Cunningham, pas paraqitjes historike me 52 pikë dhe 11 asistime ndaj Washington të enjten, shënoi 33 pikë — 16 prej tyre në pjesën e parë — me 8 asistime dhe 5 kërcime. Kevin Huerter shtoi 20 pikë, 7 asistime dhe 3 bllokime, me 9 nga 15 gjuajtje.

Detroit e fitoi çerekun e parë 39-37, por e humbi të dytin 21-31, me vetëm 25 për qind saktësi (7 nga 28) dhe 1 nga 10 për trepikësha, dhe hyri në pushim në disavantazh 60-68. Edhe pas pushimit Pistons goditën 4 nga 5 trepikëshat e parë, por e mbyllën çerekun e tretë në disavantazh 82-99 pas një serie 17-6 të Heat, dhe tre trepikësha radhazi të Antetokounmpo, Thompson dhe Davion Mitchell e çuan rezultatin në 121-102 për Miami-n në fund.

Duncan Robinson doli nga loja 4 minuta e 17 sekonda para fundit të çerekut të dytë me dhimbje në kofshën e majtë dhe nuk u kthye më; Huerter e nisi pjesën e dytë në vend të tij. Ausar Thompson, pas triple-double të parë të karrierës ndaj Washington, luajti vetëm 18 minuta për shkak të problemeve me faullet dhe e mbylli me 10 pikë, 8 kërcime dhe 5 asistime.

Pa qendrën Jalen Duren, mungesa e prodhimit në pozitën e qendrës u ndie sërish për Detroit-in, edhe pse Pistons morën 21 kërcime sulmuese, rekord i sezonit, me 18 pikë nga shanset e dyta. Në total ata goditën vetëm 11 nga 34 për trepikësha (32 për qind). Ndeshja e radhës e Pistons është të martën, më 17 nëntor, në fushën e San Antonio Spurs.

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