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NBA

Proctor shënon triple-double e parë të karrierës, Cavaliers pa titullarët mposhtin Mavericks 127-117

· 2 min lexim
Proctor shënon triple-double e parë të karrierës, Cavaliers pa titullarët mposhtin Mavericks 127-117

Cleveland Cavaliers mposhtën Dallas Mavericks 127-117 të shtunën mbrëma, më 14 nëntor 2026, në Cleveland, sipas Reuters. Tyrese Proctor udhëhoqi një formacion titullar të ndryshuar plotësisht me 24 pikë rekord karriere dhe triple-double e parë të karrierës së tij.

Proctor shtoi 11 kërcime, duke barazuar rekordin e tij personal, dhe 10 asistime, rekord i ri personal. Titullarët e tjerë u përgjigjën gjithashtu: Mario Hezonja shënoi 22 pikë, Maleek Thomas 20, Thomas Bryant 19 dhe Jaylon Tyson 18, ndërsa Norchad Omier, nga stoli, ishte lojtari i gjashtë i Cleveland në shifra dyshifrore me 13 pikë dhe Bryant barazoi Proctor me 11 kërcime.

Cavaliers e nisën ditën në Miami, udhëtuan tre orë me avion në mesditë dhe pushuan katër titullarë të zakonshëm në natën e dytë të një back-to-back. Ata nuk kishin mundur të niseshin të premten në mbrëmje për shkak të vonesave që çuan në një ndalim mbarëkombëtar të fluturimeve nga Administrata Federale e Aviacionit, mbërritën në shtëpi rreth mesditës, rreth shtatë orë e gjysmë para ndeshjes, dhe trajneri Kenny Atkinson la jashtë Jarrett Allen, Peyton Watson, James Harden dhe Donovan Mitchell, duke e lënë Tyson si titullarin e vetëm të kthyer nga humbja 121-133 e së premtes në Miami.

Me Hezonja dhe Bryant në start për herë të parë këtë sezon, Proctor dhe Tyson për herë të dytë dhe Thomas për herë të tretë, Cleveland e nisi me seri 10-4 dhe e mori kontrollin me 38 pikë në çerekun e dytë, ku Tyson shënoi 12, Bryant 8 dhe Proctor 7, për epërsinë 71-53 në pushim. Dallas nuk iu afrua më shumë se nëntë pikë në pjesën e dytë.

Për Mavericks, Kyrie Irving shënoi më shumë nga të gjithë, 34 pikë, me 7 nga 16 gjuajtje për trepikësha. Cooper Flagg shtoi 18 pikë, Caleb Martin 15, ndërsa Daniel Gafford dhe P.J. Washington shënuan nga 10 pikë secili; të pesë titullarët e Dallas ishin në shifra dyshifrore. Proctor, një natë më parë në Miami, kishte vendosur rekordin e tij të mëparshëm me 22 pikë.

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