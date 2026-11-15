Harmon kthehet nga lista e të dëmtuarve për Steelers, Freiermuth në dyshim për sëmundje para duelit me Bengals
Pittsburgh Steelers e kanë përforcuar mbrojtjen në prag të duelit të së dielës mbrëma me Cincinnati Bengals, por sulmi mund të mbetet pa një nga titullarët e tij.
Sipas faqes zyrtare të Steelers, skuadra aktivizoi të shtunën defensive tackle Derrick Harmon në roster-in prej 53 lojtarësh nga lista e të dëmtuarve. Për t’i bërë vend, Pittsburgh liroi defensive back-un Terrell Smith, i cili sipas Pro Football Talk ishte marrë në tetor nga ekipi i stërvitjes i Commanders dhe kishte regjistruar një tackle në paraqitjen e tij të vetme me Steelers.
Harmon, zgjedhja numër 1 e Steelers në draftin e NFL-së të vitit 2025, ishte vendosur në listën e të dëmtuarve më 10 tetor dhe u kthye në stërvitje këtë javë, pasi humbi katër ndeshjet e fundit për një dëmtim në këmbë, raporton Pro Football Talk. Këtë sezon ai ka luajtur katër ndeshje, një si titullar, me 12 tackle, 1.5 sack dhe një fumble të detyruar; në dy sezone ka 16 ndeshje, 39 tackle dhe 4.5 sack.
Ndërkohë, sipas Pro Football Talk, tight end-i Pat Freiermuth u shtua të shtunën në raportin e dëmtimeve me një sëmundje dhe renditet në dyshim për ndeshjen me Bengals. Freiermuth i ka nisur titullar të tetë ndeshjet e këtij sezoni, me 25 kapje për 235 jarde dhe katër touchdown me kapje, më shumë në skuadër. Shtatë nga 13 pasimet për touchdown të Aaron Rodgers këtë sezon kanë shkuar te Freiermuth ose te tight end-i tjetër Darnell Washington; nëse Freiermuth nuk luan, Robert Tonyan pritet të marrë më shumë minuta.
Steelers (6-2) vizitojnë Bengals (6-2) të dielën në 20:20 ET në Cincinnati, në një duel Sunday Night Football për vendin e parë në AFC North.
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