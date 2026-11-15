☁️
Tiranë 11°C · Vranët 15 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $64,827 ▼ -3.48% ETH $1,809 ▼ -4.75% XRP $0.9705 ▼ -2.64% SOL $70.7400 ▼ -6.23%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
15 Nën 2026
Breaking
Pirates duan ta kufizojnë O’Hearnin në fushën e jashtme, Valdez dhe Mangum në radhë për të djathtën Long kthehet nga lista e të dëmtuarve, Cardinals ngrejnë Zay Jones para ndeshjes me Rams Athletics marrin interes shkëmbimi për Jacob Wilsonin, megjithëse shkëmbimi duket i pamundur Burton në listën e të dëmtuarve, Browns nënshkruajnë Ryan dhe ngrejnë Mitchell-Paden para ndeshjes me Texans Nata e NBA-së: Jokić dhe Murray bëjnë histori te Nuggets, Coward udhëheq Grizzlies, Bulls ndalin serinë e Timberwolves
Menu
NFL

Burton në listën e të dëmtuarve, Browns nënshkruajnë Ryan dhe ngrejnë Mitchell-Paden para ndeshjes me Texans

· 2 min lexim
Burton në listën e të dëmtuarve, Browns nënshkruajnë Ryan dhe ngrejnë Mitchell-Paden para ndeshjes me Texans

Cleveland Browns bënë tre lëvizje në roster të shtunën, një ditë para ndeshjes së Javës 10 me Houston Texans, dhe humbën fullback-un e tyre për të paktën katër ndeshje.

Sipas faqes zyrtare të Browns, skuadra vendosi fullback-un Michael Burton në listën e të dëmtuarve për një dëmtim në pulpë. Burton ka luajtur nëntë ndeshje këtë sezon, dy prej tyre si titullar, dhe sipas Dawgs By Nature mungesa e tij do të zgjasë të paktën katër ndeshje.

Për të mbushur boshllëqet në sulm, Cleveland nënshkroi tight end-in Carsen Ryan në roster-in aktiv nga ekipi i stërvitjes. Ryan, 6-3 dhe 255 paund, është një debutues nga BYU, i zgjedhur nga Browns në raundin e shtatë të draftit; këtë sezon ka luajtur tetë ndeshje dhe mban numrin 48.

Browns ngritën nga ekipi i stërvitjes edhe tight end-in Zaire Mitchell-Paden, 6-5 dhe 257 paund, në sezonin e tij të dytë nga Florida Atlantic. Ai u nënshkrua fillimisht nga Cleveland si lojtar i lirë pa draft në vitin 2022, kaloi dy sezone në ekipin e stërvitjes të Browns dhe ka luajtur tetë ndeshje në karrierë me Ravens dhe Saints në vitin 2025; ai mban numrin 80.

Browns presin Texans të dielën në Cleveland, në një duel të Javës 10 ku të dyja skuadrat kërkojnë të mbajnë gjallë shpresat për play-off.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu