Burton në listën e të dëmtuarve, Browns nënshkruajnë Ryan dhe ngrejnë Mitchell-Paden para ndeshjes me Texans
Cleveland Browns bënë tre lëvizje në roster të shtunën, një ditë para ndeshjes së Javës 10 me Houston Texans, dhe humbën fullback-un e tyre për të paktën katër ndeshje.
Sipas faqes zyrtare të Browns, skuadra vendosi fullback-un Michael Burton në listën e të dëmtuarve për një dëmtim në pulpë. Burton ka luajtur nëntë ndeshje këtë sezon, dy prej tyre si titullar, dhe sipas Dawgs By Nature mungesa e tij do të zgjasë të paktën katër ndeshje.
Për të mbushur boshllëqet në sulm, Cleveland nënshkroi tight end-in Carsen Ryan në roster-in aktiv nga ekipi i stërvitjes. Ryan, 6-3 dhe 255 paund, është një debutues nga BYU, i zgjedhur nga Browns në raundin e shtatë të draftit; këtë sezon ka luajtur tetë ndeshje dhe mban numrin 48.
Browns ngritën nga ekipi i stërvitjes edhe tight end-in Zaire Mitchell-Paden, 6-5 dhe 257 paund, në sezonin e tij të dytë nga Florida Atlantic. Ai u nënshkrua fillimisht nga Cleveland si lojtar i lirë pa draft në vitin 2022, kaloi dy sezone në ekipin e stërvitjes të Browns dhe ka luajtur tetë ndeshje në karrierë me Ravens dhe Saints në vitin 2025; ai mban numrin 80.
Browns presin Texans të dielën në Cleveland, në një duel të Javës 10 ku të dyja skuadrat kërkojnë të mbajnë gjallë shpresat për play-off.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.