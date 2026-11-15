Shënime nga Yankees: bullpen-i prioriteti kryesor, Morejon në shënjestër nëse Bednar refuzon ofertën
New York Yankees e mbyllën sezonin me bullpen-in e dytë më të mirë të ligës për ERA, por ruajtja e atij niveli do të kërkojë punë këtë dimër, sepse disa pjesë kyçe kanë dalë në tregun e lirë, siç njofton MLB Trade Rumors.
Drejtori i përgjithshëm Brian Cashman e quajti bullpen-in “prioriteti kryesor” i New York-ut gjatë një paraqitjeje këtë javë në MLB Network Radio në SiriusXM, sipas Bryan Hoch të MLB.com. Hoch shton se Yankees janë të interesuar të rikthejnë dy anëtarë të korpusit të relief-it të 2026-ës: të majtin Tim Hill dhe Paul Blackburn. Klubi i ka dhënë ndërkohë ofertën kualifikuese mbyllësit David Bednar; ish-lojtari i Pirates shkëlqeu në sezonin e tij të parë të plotë si stopper i New York-ut dhe me gjasë do ta refuzojë ofertën. Për Hillin dihet interes edhe nga Mets, Dodgers, Cardinals, Guardians dhe Giants.
Blackburn iu bashkua organizatës në 2025 pasi u la i lirë nga Mets dhe firmosi sërish dimrin e kaluar për një vit e 2 milionë dollarë; pas një fillimi të vështirë, ai u bë një nga relieverët më efektivë të ligës në 2026, me ERA 1.59 në 85 ininge. MLB Trade Rumors e rendit atë në vendin e 41-të të agjentëve të lirë dhe i projekton një kontratë dyvjeçare prej 15 milionë dollarësh.
Nëse Bednar refuzon ofertën kualifikuese, i majti Adrian Morejon mund të bëhet objektiv, sipas Jorge Castillo të ESPN. Ish-lojtari i Padres është opsioni kryesor në tregun e relieverëve dhe pritet të kërkojë një kontratë të majme për para dhe vite: sezonin e kaluar ai hodhi 86 ininge me ERA 2.83 dhe 30.4 për qind strikeout si setup man përpara Mason Miller. Ka pasur zëra se skuadrat duan ta zgjasin si startues, por ai preferon të qëndrojë në bullpen.
Punë ka edhe në staf. Yankees kërkojnë një trajner goditjeje pas kalimit të James Rowson te Giants: klubi ka intervistuar ish-trajnerin e goditjes së Dodgers, Aaron Bates, sipas Brendan Kuty të The Athletic; Bates ishte në Los Angeles që nga 2023 dhe u largua në fund të sezonit pasi nuk arriti zgjatjen e kontratës. Kandidat është edhe Joe Dillon, së fundmi te skuadra Double-A e Cubs. Edhe trajneri i stolit duhet zëvendësuar: Brad Ausmus u emërua trajner i Astros në vend të Joe Espadës, dhe Kuty përmend pikërisht Espadën si opsion për rolin e vjetër të Ausmusit — Espada ishte trajner i bazës së tretë te Yankees në mesin e viteve 2010 nën Joe Girardin, përpara se të kalonte në Houston.
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