Borsht — supa ukrainase me panxhar dhe lakër
Supa më e famshme e kuzhinës ukrainase, me ngjyrën karakteristike rubin që i jep panxhari — receta klasike hap pas hapi, e shërbyer me bukë të freskët dhe një lugë salcë kosi.
Borshti është supa më e famshme e kuzhinës ukrainase dhe shpesh quhet edhe pjata e saj kombëtare. Njihet për ngjyrën e thellë rubin që i jep panxhari, për aromën e pasur të lëngut të mishit dhe për servirjen tradicionale me një lugë salcë kosi sipër. Është ushqimi ideal për ditët e ftohta — një tas i plotë që ngroh dhe kënaq.
PËRBËRËSIT (për 6 porcione):
- 500 g mish viçi me kockë
- 3 panxharë mesatarë
- 1/4 kokë lakre të bardhë
- 2 karota
- 2 patate mesatare
- 1 qepë
- 2 lugë gjelle pastë domatesh
- 1 lugë gjelle uthull
- 2 gjethe dafine
- 4–5 kokrra piper të zi
- 2 thelpinj hudhër
- 3 lugë gjelle vaj
- kripë dhe piper sipas shijes
- majdanoz i freskët për servirje
- salcë kosi për servirje
PËRGATITJA:
- Ziej lëngun: vër mishin me 2 litra ujë të ftohtë në zjarr dhe, pasi të marrë valë, hiqi shkumën dhe lërë të ziejë rreth 1 orë në zjarr të ulët.
- Ndërkohë gri panxharët në rende, kavërdis në tigan me pak vaj 5 minuta, shto uthullën dhe pastën e domateve dhe lër edhe 5 minuta — uthulla e ruan ngjyrën e bukur rubin.
- Në një tigan tjetër kavërdis qepën e grirë hollë dhe karotën në rende për 5–6 minuta.
- Kur mishi është zier, hiq kockën, prite mishin në copa dhe ktheje në tenxhere. Shto patatet e prera në kubikë dhe ziej 10 minuta.
- Shto lakrën e grirë hollë, pastaj kavërdisjet e qepës me karotë dhe ato të panxharëve. Shto gjethet e dafinës dhe kokrrat e piperit. Ziej edhe 15 minuta.
- Hiq dafinën, shto hudhrën e shtypur, rregullo kripën dhe piperin, dhe lëre supën të pushojë 10 minuta para servirjes.
- Shërbeje të nxehtë me një lugë salcë kosi sipër, majdanoz të freskët dhe bukë krahas.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e zierjes: rreth 1 orë e 30 minuta | Porcione: 6
Këshillë: borshti bëhet edhe më i shijshëm ditën e dytë — lëre të pushojë një natë në frigorifer dhe ngrohe të nesërmen.
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