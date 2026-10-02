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Receta gatimi

Borsht — supa ukrainase me panxhar dhe lakër

Supa më e famshme e kuzhinës ukrainase, me ngjyrën karakteristike rubin që i jep panxhari — receta klasike hap pas hapi, e shërbyer me bukë të freskët dhe një lugë salcë kosi.

· 2 min lexim
Foto: Juerg Vollmer, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Borshti është supa më e famshme e kuzhinës ukrainase dhe shpesh quhet edhe pjata e saj kombëtare. Njihet për ngjyrën e thellë rubin që i jep panxhari, për aromën e pasur të lëngut të mishit dhe për servirjen tradicionale me një lugë salcë kosi sipër. Është ushqimi ideal për ditët e ftohta — një tas i plotë që ngroh dhe kënaq.

PËRBËRËSIT (për 6 porcione):

  • 500 g mish viçi me kockë
  • 3 panxharë mesatarë
  • 1/4 kokë lakre të bardhë
  • 2 karota
  • 2 patate mesatare
  • 1 qepë
  • 2 lugë gjelle pastë domatesh
  • 1 lugë gjelle uthull
  • 2 gjethe dafine
  • 4–5 kokrra piper të zi
  • 2 thelpinj hudhër
  • 3 lugë gjelle vaj
  • kripë dhe piper sipas shijes
  • majdanoz i freskët për servirje
  • salcë kosi për servirje

PËRGATITJA:

  1. Ziej lëngun: vër mishin me 2 litra ujë të ftohtë në zjarr dhe, pasi të marrë valë, hiqi shkumën dhe lërë të ziejë rreth 1 orë në zjarr të ulët.
  2. Ndërkohë gri panxharët në rende, kavërdis në tigan me pak vaj 5 minuta, shto uthullën dhe pastën e domateve dhe lër edhe 5 minuta — uthulla e ruan ngjyrën e bukur rubin.
  3. Në një tigan tjetër kavërdis qepën e grirë hollë dhe karotën në rende për 5–6 minuta.
  4. Kur mishi është zier, hiq kockën, prite mishin në copa dhe ktheje në tenxhere. Shto patatet e prera në kubikë dhe ziej 10 minuta.
  5. Shto lakrën e grirë hollë, pastaj kavërdisjet e qepës me karotë dhe ato të panxharëve. Shto gjethet e dafinës dhe kokrrat e piperit. Ziej edhe 15 minuta.
  6. Hiq dafinën, shto hudhrën e shtypur, rregullo kripën dhe piperin, dhe lëre supën të pushojë 10 minuta para servirjes.
  7. Shërbeje të nxehtë me një lugë salcë kosi sipër, majdanoz të freskët dhe bukë krahas.

Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e zierjes: rreth 1 orë e 30 minuta | Porcione: 6

Këshillë: borshti bëhet edhe më i shijshëm ditën e dytë — lëre të pushojë një natë në frigorifer dhe ngrohe të nesërmen.

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