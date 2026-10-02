«Verity» zhgënjen kritikët në ditën e hapjes: 46% në Rotten Tomatoes, por Anne Hathaway lavdërohet njëzëri
Trileri erotik i Colleen Hoover, me Anne Hathaway, Dakota Johnson dhe Josh Hartnett, del sot në kinematë amerikane — Variety e quan «flat-footed dud», ndërsa parashikimet e box office-it mbajnë 30–35 milionë dollarë për fundjavën e hapjes
Embargoja e kritikëve për «Verity» ra më 1 tetor, një ditë para daljes së filmit në kinematë amerikane, dhe rezultati nuk është ai që Amazon MGM shpresonte: siç njofton Koreaportal duke përmbledhur kritikët amerikanë, filmi debutoi me rreth 43–46% në Rotten Tomatoes dhe 44–45 në Metacritic, ndërsa numrat vazhdojnë të lëvizin.
Linja ndarëse e kritikëve është e qartë: Anne Hathaway lavdërohet, filmi jo. Kritiku i Variety-t, Guy Lodge, e quajti «flat-footed dud», duke thënë se yjet e listës A duken të turpëruar, të hutuar ose indiferentë; Richard Lawson i The Hollywood Reporter vuri re se Dakota Johnson «duket e shkëputur» teksa filmi përparon; ndërsa Nina Starner e Slashfilm i dha vetëm 2 nga 10, edhe pse Hathaway meriton vlerësimin si e vetmja arsye pse disa pjesë funksionojnë.
Nga ana tjetër, ka edhe zëra pozitivë: Liz Declan e Screen Rant i dha 8 nga 10, duke e quajtur potencialisht adaptimin më të mirë të Hoover-it deri më sot, dhe David Ehlich i IndieWire e vlerësoi «fresh». Kristy Puchko e Mashable e gjeti «të çuditshëm, seksi dhe qesharak», por shkruan se e kufizon «prudishnesi» i kinemasë mainstream. Disa kritika theksojnë se filmi shitet si triler erotik, por nuk është as mjaftueshëm seksi, as mjaftueshëm i tensionuar.
Filmi i Michael Showalter, adaptim i romanit bestseller të Colleen Hoover, ndjek Verity Crawford (Hathaway), autoren e njohur që pas një aksidenti nuk mund ta mbarojë librin e saj, dhe Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), shkrimtaren e vështirësuar që punësohet për të shkruar në emrin e saj — derisa zbulon doreshkrime shqetësuese që i përkasin Verity-t dhe që e vënë në dyshim çdo gjë. Josh Hartnett luan bashkëshortin Jeremy.
Pavarësisht kritikave, box office-i mund të jetë tjetër histori: Variety parashikon 30–35 milionë dollarë për fundjavën e hapjes në 3 510 salla, që do të ishte hapja e tretë Nr. 1 e Anne Hathaway në 2026, pas «The Devil Wears Prada 2» dhe «The Odyssey»; Deadline vlerëson se filmi mund të kalojë 55 milionë dollarë globalisht në fundjavë. Është filmi i pestë i Hathaway këtë vit — dhe i vetmi me vlerësim «rotten» në Rotten Tomatoes.
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