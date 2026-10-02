☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 02 Tetor 2026
S&P 500 7,666 ▲0.19%
DOW 50,927 ▲0.04%
NASDAQ 26,872 ▲0.04%
NAFTA 93.04 ▲0.18%
ARI 4,194 ▼0.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028
₿ CRYPTO
BTC $84,710 ▲ +1.45% ETH $2,701 ▲ +0.67% XRP $1.4922 ▲ +0.25% SOL $118.5300 ▲ +0.45%
S&P 500 7,666 ▲0.19 % DOW 50,927 ▲0.04 % NASDAQ 26,872 ▲0.04 % NAFTA 93.04 ▲0.18 % ARI 4,194 ▼0.2 % S&P 500 7,666 ▲0.19 % DOW 50,927 ▲0.04 % NASDAQ 26,872 ▲0.04 % NAFTA 93.04 ▲0.18 % ARI 4,194 ▼0.2 %
EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028
02 Tet 2026
Breaking
UKMTO konfirmon goditjen e supertankerit në Hormuz: anija 2.5 milionë fuçi u godit nga një projektil i panjohur Trump: Irani duhet të sillet “siç duhet dhe me mençuri”, përndryshe “nuk do të jetë për një kohë të gjatë” Trump në Teksas mbështet Paxton-in: “Është një dhimbje koke, por kemi nevojë për të” Trump për ekzekutimin e dështuar të Christa Pike: «Nuk duhet të jetë shumë e vështirë» «Hamleti i fundit» i Ben Duke ngjitet në Sadler’s Wells East të Londrës: kërcënimi se tragjedia e Shekspirit «nuk do të luhet më kurrë»
Menu
Film

«Verity» zhgënjen kritikët në ditën e hapjes: 46% në Rotten Tomatoes, por Anne Hathaway lavdërohet njëzëri

Trileri erotik i Colleen Hoover, me Anne Hathaway, Dakota Johnson dhe Josh Hartnett, del sot në kinematë amerikane — Variety e quan «flat-footed dud», ndërsa parashikimet e box office-it mbajnë 30–35 milionë dollarë për fundjavën e hapjes

· 2 min lexim

Embargoja e kritikëve për «Verity» ra më 1 tetor, një ditë para daljes së filmit në kinematë amerikane, dhe rezultati nuk është ai që Amazon MGM shpresonte: siç njofton Koreaportal duke përmbledhur kritikët amerikanë, filmi debutoi me rreth 43–46% në Rotten Tomatoes dhe 44–45 në Metacritic, ndërsa numrat vazhdojnë të lëvizin.

Linja ndarëse e kritikëve është e qartë: Anne Hathaway lavdërohet, filmi jo. Kritiku i Variety-t, Guy Lodge, e quajti «flat-footed dud», duke thënë se yjet e listës A duken të turpëruar, të hutuar ose indiferentë; Richard Lawson i The Hollywood Reporter vuri re se Dakota Johnson «duket e shkëputur» teksa filmi përparon; ndërsa Nina Starner e Slashfilm i dha vetëm 2 nga 10, edhe pse Hathaway meriton vlerësimin si e vetmja arsye pse disa pjesë funksionojnë.

Nga ana tjetër, ka edhe zëra pozitivë: Liz Declan e Screen Rant i dha 8 nga 10, duke e quajtur potencialisht adaptimin më të mirë të Hoover-it deri më sot, dhe David Ehlich i IndieWire e vlerësoi «fresh». Kristy Puchko e Mashable e gjeti «të çuditshëm, seksi dhe qesharak», por shkruan se e kufizon «prudishnesi» i kinemasë mainstream. Disa kritika theksojnë se filmi shitet si triler erotik, por nuk është as mjaftueshëm seksi, as mjaftueshëm i tensionuar.

Filmi i Michael Showalter, adaptim i romanit bestseller të Colleen Hoover, ndjek Verity Crawford (Hathaway), autoren e njohur që pas një aksidenti nuk mund ta mbarojë librin e saj, dhe Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), shkrimtaren e vështirësuar që punësohet për të shkruar në emrin e saj — derisa zbulon doreshkrime shqetësuese që i përkasin Verity-t dhe që e vënë në dyshim çdo gjë. Josh Hartnett luan bashkëshortin Jeremy.

Pavarësisht kritikave, box office-i mund të jetë tjetër histori: Variety parashikon 30–35 milionë dollarë për fundjavën e hapjes në 3 510 salla, që do të ishte hapja e tretë Nr. 1 e Anne Hathaway në 2026, pas «The Devil Wears Prada 2» dhe «The Odyssey»; Deadline vlerëson se filmi mund të kalojë 55 milionë dollarë globalisht në fundjavë. Është filmi i pestë i Hathaway këtë vit — dhe i vetmi me vlerësim «rotten» në Rotten Tomatoes.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu