🌫️
Tiranë 15°C · Mjegull 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $65,988 ▼ -4.33% ETH $1,844 ▼ -5.09% XRP $0.9599 ▼ -6.26% SOL $72.8500 ▼ -9.1%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
As sot nuk hoqën dorë nga dhuna, mbyllet pas 5 orësh protesta e thirrur nga studentët! Kangjella të shkulura në rrugë, ko DUBLIN – Merz paralajmëron Trump për takimin me Putinin në Kinë: Mos përsëritni skenarin e Alaskës “Nuk e kanë me mua, e kanë me ju!”- Rama mesazh socialistëve dhe ndez motorët e fushatës: Koha e pranisë politike, tan Nesër sfida me Bjellorusinë, Maran: Është kundërshtari që na ka lodhur më tepër në këtë grup Pushteti, qëllimi më i lartë dhe thelbi i fjalimit të Edi Ramës
Menu
Politika

“Nuk e kanë me mua, e kanë me ju!”- Rama mesazh socialistëve dhe ndez motorët e fushatës: Koha e pranisë politike, tan

· 1 min lexim
“Nuk e kanë me mua,

Asamblesë socialiste, Edi Rama ia bëri të qartë se kërkesa e protestuesve për dorëheqjen e tij si Kryeministër nuk është vetëm për të si person.

“Nuk e kanë me mua, e kanë me ju! E kanë me PS! Unë thjesht jam pengesa më e madhe”, tha Rama.

Ylli i Shqipërisë si pjesë e BE, thotë se e pengon të marrë në konsideratë ndonjë zgjidhje tjetër:

“E kemi të ndaluar ta mendojmë se mund të ndalim e shohim a mund të bëjmë diçka… Jemi me kronometër me Brukselin”.

Mbledhja e Asamblesë shënon dhe ndezjen e motorëve elektoralë të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 9 Majit:

“Tani ka ardhur koha të flasim ne… një debat për Shqipërinë, çfarë Shqipërie duam”.

Mbrojti modelin e tij ekonomik, si motor i pasurisë që duhet shpërndarë: “Pasuria nuk krijohet duke parë me dyshim paranë”.

Me dyer të mbyllura, porosia ishte që kandidatët për bashkiaket e vitit 2027 të zgjidhen edhe në funksion të fitores në parlamentaret e 2029. /A2/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu