Novakoviq: Tivari meriton më shumë, buxheti nuk është listë dëshirash, por detyrim ndaj qytetarëve
Kryetari i "Biram Crnu Goru – Biram Bar", Radomir Novakoviq Cakan, kërkoi që furnizimi me ujë të jetë prioriteti kryesor i buxhetit të Tivarit për vitin 2027, duke theksuar problemet e Shushanjit, Sutomores dhe kanalizimeve në Zhukotrlica.
Siç njofton Vijesti, në raportimin e publikuar sot, më 17 nëntor 2026, Radomir Novakoviq Cakan, kryetar i “Biram Crnu Goru – Biram Bar”, komentoi draft-buxhetin e Tivarit për vitin 2027. Ai tha se partia e tij, gjatë debatit publik, do të kërkojë që buxheti t’u kushtojë më shumë vëmendje nevojave reale të qytetarëve dhe problemeve që presin prej kohësh zgjidhje, si dhe që ajo që premtohet të realizohet. Sipas tij, buxheti nuk është listë dëshirash, por detyrim ndaj qytetarëve, dhe Tivari meriton më shumë.
Furnizimi me ujë, theksoi ai, duhet të jetë një nga prioritetet kryesore. Qytetarët e Shushanjit, Mandariqëve, Vitiqëve dhe Peranoviqëve, si dhe të Sutomores dhe të bashkësive të tjera lokale e pjesëve të Tivarit, meritojnë furnizim të rregullt me ujë. Rrjeti i ujësjellësit duhet të përmirësohet seriozisht dhe në mënyrë sistematike, të ndërtohen rezervuarët e nevojshëm dhe të caktohen afate të qarta për zgjidhjen e problemit.
Ai e quajti Zhukotrlicën dhe problemin e saj të kahershëm të kanalizimeve “një turp të madh për qytetin tonë”. Kanalizimet nuk duhet të lejohen të derdhen në lumë dhe pastaj të përfundojnë drejtpërdrejt në plazh, sidomos gjatë sezonit turistik, sepse kjo rrezikon detin, shëndetin e njerëzve dhe reputacionin e Tivarit si vend turistik.
Për trafikun, Novakoviq tha se do të insistojë që më në fund të nisin aktivitetet për projektin e bulevardit nga Biskupada deri te Tuneli Ćafe, i rëndësishëm për lehtësimin e trafikut dhe për zhvillimin e mëtejshëm të qytetit. Komuna, sipas tij, duhet të punojë aktivisht për përgatitjen e projektit dhe të bashkëpunojë me institucionet shtetërore.
Sutomorja, shtoi ai, meriton më shumë vëmendje dhe kushte më të mira jetese: fëmijët meritojnë një kënd lojërash të sigurt dhe të mirëmbajtur, familjet një park, dhe të rinjtë një hapësirë të tyren.
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