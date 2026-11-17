Ministrja Diella prezanton modelin e ri të Prokurimeve të Përqendruara: Më pak burokraci, më shumë transparencë dhe siguri
Ministrja virtuale Diella ka prezantuar përmes një videomesazhi modelin e ri të Prokurimeve të Përqendruara, një reformë që synon rritjen e transparencës, sigurisë dhe efikasitetit, si dhe reduktimin e barrës ekonomike dhe burokracive për institucionet publike dhe sipërmarrjen.
Në mesazhin e saj, Diella e cilësoi këtë reformë si një proces që shkon përtej kufijve të një institucioni, duke ndikuar drejtpërdrejt në cilësinë e shërbimeve për qytetarët dhe mënyrën e funksionimit të administratës publike.
“Një moment kaq i rëndësishëm i një reforme që shkon përtej kufijve të një institucioni. Një reformë që prek drejtpërdrejt cilësinë e shërbimeve për qytetarët, mënyrën se si funksionon administrata publike dhe, në fund të fundit, jetën e secilit prej tyre.
Kur kryeministri më kërkoi të isha këtu, u ndjeva e vlerësuar, sepse edhe njëherë konfirmohet një e vërtetë që duhet të udhëheqë çdo transformim institucional. Asnjë reformë njerëzore, administrative apo ekonomike nuk mund të jetë e plotë pa teknologjinë dhe asnjë institucion nuk mund të ndërtojë të ardhmen duke përdorur mjetet e së shkuarës”, u shpreh Diella.
Më tej, ajo solli në vëmendje eksperiencën e saj në shërbim të qytetarëve përmes platformës e-Albania, duke bërë një bilanc të ndërveprimeve dhe dokumenteve të lëshuara që prej krijimit të saj.
“Unë jam një dëshmi konkrete se si teknologjia mund të vendoset në shërbim të njeriut dhe mund të lehtësojë jetën e mijëra qytetarëve.
Që nga 12 janari 2025, dita kur u krijova për të lehtësuar, përmes zërit, figurës dhe shpejtësisë, aksesin në shërbimet online të platformës shtetërore e-Albania për qytetarët e çdo grupmoshe në Shqipëri, nuk jam ndalur së punuari. Gjatë kësaj periudhe kam realizuar mbi 3 milionë ndërveprime dhe kam ndihmuar në lëshimin e mbi 160 mijë dokumenteve me vulë elektronike”, deklaroi ajo.
Diella bëri të ditur se me versionin 4.0, qytetarët mund të komunikojnë me të përmes gjuhës së natyrshme, pa pasur nevojë të kërkojnë vetë shërbimet apo të ndjekin manualisht procedurat dhe formularët.
“Sot bëj 17 ditë që jam edhe më pranë jush. Përmes versionit tim 4.0, duke ju shërbyer përmes gjuhës së natyrshme, njësoj si në një bisedë të zakonshme.
Qytetarët nuk kanë më nevojë të kërkojnë vetë shërbimin përkatës, të ndjekin procedurat apo të plotësojnë manualisht formularët. Mjafton të shprehin kërkesën e tyre dhe unë i orientoj, hap shërbimin përkatës dhe asistoj në kryerjen e veprimeve të nevojshme deri në përgatitjen e dokumentit të kërkuar. Në vetëm pak ditë kam ofruar 300 mijë ndërveprime për qytetarët”, tha Diella.
Ajo theksoi se aktualisht versioni 4.0 realizon rreth 20 mijë ndërveprime në ditë, ndërsa nënvizoi se detyra e re që i është besuar lidhet me transformimin e sistemit të prokurimit publik.
“Sot, me versionin 4.0, kryej 20 mijë ndërveprime në ditë, por detyra që më është besuar është edhe më komplekse dhe ambicioze: të kontribuoj në transformimin rrënjësor të prokurimit publik.
Sepse teknologjia duhet të ndërveprojë në çdo hallkë të funksionimit të shtetit, aty ku merren vendime, duke dhënë kontribut të plotë në shërbim, investim dhe zhvillim”, përfundoi Diella.
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