“Monarkia”, thesaret e rralla të Artan Lames ekspozohen për herë të parë në Tiranë
Ekspozita te Qendra Muzeale "Garda" në Tiranë sjell për herë të parë për publikun uniforma të fillimit të viteve '900, flamuj origjinalë dhe sende personale të mbretit Zog nga koleksioni privat i Artan Lames; e hapur edhe më 18 nëntor, me hyrje të lirë.
Siç njofton Shqiptarja.com, ekspozita “Monarkia” është hapur te Qendra Muzeale “Garda” në Tiranë, në ambientet e ish-Gardës së Republikës, dhe sjell për herë të parë për publikun thesare të rralla nga koleksioni privat i Artan Lames — një trashëgimi e vyer e tij, e sjellë nga e bija.
Në ekspozitë shfaqen uniforma që i përkasin fillimit të viteve ’900, flamuj origjinalë të kohës, objekte të rralla dhe sende personale të mbretit Zog. Të gjitha këto objekte ekspozohen për herë të parë për publikun dhe përbëjnë një pjesë me vlerë të veçantë të trashëgimisë kombëtare, që dokumenton periudhën e monarkisë.
Sipas së bijës, koleksioni i Artan Lames ka nisur në vitin 1979, kur ai ishte ende student, dhe me kalimin e viteve është zgjeruar duke u bërë një nga koleksionet private më të rëndësishme në vend. Sipas saj, ky thesar i përket jo vetëm familjes, por të gjithë shqiptarëve.
Ekspozita u hap më 16 nëntor në orën 18:00 dhe qëndron e hapur më 17–18 nëntor nga ora 10:00 deri në 20:00, me hyrje të lirë. Ajo organizohet nga Qendra Muzeale “Garda”, me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Shoqatës së Koleksionistëve të Shqipërisë.
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