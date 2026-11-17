Protestat dhe përplasjet me gazetarët, Tabaku kërkon dëgjesë me drejtuesit e Policisë së Shtetit: Duam transparencë!
Kryetarja e Komisionit të të Drejtave të Njeriut dhe Medias, Jorida Tabaku, denoncoi refuzimin e ministrit të Brendshëm, Ervin Demo, dhe të drejtorit të Policisë së Shtetit, Skënder Hitaj, për t’u paraqitur në dëgjesa publike mbi sjelljen e policisë gjatë protestave.
Në deklaratën për mediat, ajo akuzoi edhe deputetët socialistë të komisionit se kanë bllokuar përcjelljen e kërkesës për dëgjesë me drejtuesen e Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA).
Sipas Tabakut, kërkesa për thirrjen e ministrit të Brendshëm është depozituar në protokollin e Kuvendit prej më shumë se një muaji dhe është përballur me heshtje e refuzim. Ajo tha se edhe kërkesa e mëpasshme drejtuar Skënder Hitajt për të shpjeguar veprimet e policisë gjatë protestave studentore është refuzuar.
Deputetja kërkoi përgjigje për mbi 1 000 persona të shoqëruar në polici, mes të cilëve 250 të mitur. Ajo denoncoi përdorimin disproporcional të gazit dhe goditjet me plumba gome në nivelin e syve, duke ngritur shqetësimin edhe për punonjës policie që, sipas saj, nuk mbanin mjete të qarta identifikimi.
Tabaku tha se janë raportuar mbi 60 incidente mes policisë dhe gazetarëve e fotoreporterëve, për të cilat kërkoi shpjegime nga ministri dhe drejtori i Policisë.
“Mirëpo ata kanë zgjedhur të heshtin!”, u shpreh ajo.
Për AMA-n, Tabaku sqaroi se anëtarët e mazhorancës në komision kanë refuzuar edhe ta përcjellin kërkesën për dëgjesë me drejtuesen e institucionit. Ajo i akuzoi se po i bëhen mburojë politike dhe e akuzoi autoritetin për anësi në gjobitjen e mediave që u japin hapësirë zërave opozitarë.
Duke folur për pjesëmarrjen e saj në Komisionin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Europian (AFET), Tabaku tha se këto çështje ishin pjesë e raportimeve të saj në diskutimet për Shqipërinë. Sipas saj, shqetësimet kishin gjetur dakordësi edhe mes eurodeputetëve të majtë dhe përfaqësuesve të partive që nuk janë simotra me PD-në.
Tabaku kërkoi që Kuvendi të rikthehet në rolin e tij kushtetues të kontrollit dhe llogaridhënies.
“Një demokraci nuk mund të jetë institucionale nëse nuk ka transparencë dhe kontroll”, deklaroi ajo.
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