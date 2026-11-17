Administrata Trump propozon kufizime të reja në programin e kartës së gjelbër për punëtorët e huaj të kualifikuar
Departamenti amerikan i Punës propozoi të hënën kufizime të reja në programin e Certifikimit të Përhershëm të Punës (PERM), përmes të cilit punëtorët e huaj të kualifikuar marrin rezidencë të përhershme në Shtetet e Bashkuara, siç njofton Reuters. Propozimi është përpjekja më e fundit e administratës Trump për të kufizuar imigracionin ligjor.
Programi PERM përdoret nga kompanitë e mëdha të teknologjisë dhe firmat e outsourcing-ut për karta të gjelbra mbi bazë punësimi. Përpara punësimit të një të huaji, kompanitë duhet të provojnë se nuk ka mjaftueshëm punëtorë amerikanë të kualifikuar dhe të disponueshëm për vendin e punës, dhe se punësimi nga jashtë nuk dëmton pagat dhe kushtet e punës së amerikanëve në role të ngjashme.
Riformulimi i propozuar do t’i detyrojë punëdhënësit të shkojnë më larg në provën se punësimi i një të huaji nuk dëmton punëtorët amerikanë. Kërkesa do të zgjerohet edhe në profesione që më parë përjashtoheshin sepse konsideroheshin me mungesë fuqie punëtore, përfshirë infermierët profesionistë dhe shkencëtarët me “aftësi të jashtëzakonshme”. Punëdhënësit do të duhet gjithashtu të modernizojnë metodat e rekrutimit për të arritur “grupin më të gjerë të punëtorëve amerikanë me cilësi të lartë”, për shembull me shpallje elektronike pune në vend të atyre të shtypura.
Propozimi do t’u ndalojë gjithashtu punëdhënësve të kërkojnë certifikim PERM për punëtorë të huaj brenda dy vjetësh nga pushimi nga puna i punëtorëve amerikanë në role të ngjashme. Në tetor, qeveria u ndaloi kompanive të mëdha të teknologjisë përdorimin e PERM-it, përfshirë Adobe, outsourcerë të mëdhenj IT dhe Microsoft-in, aplikuesin më të madh të programit sipas të dhënave të Departamentit të Punës.
Propozimi publikohet të martën në Regjistrin Federal dhe i nënshtrohet 60 ditëve koment publik përpara se të mund të hyjë në fuqi.
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