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Ëmbëlsira

Palaçinka ballkanike me krem çokollate dhe pana — ëmbëlsira e mëngjesit që s’i reziston dot njeri

Petulla të holla e të buta, të mbushura me krem çokollate dhe të zbukuruara me pana e thërrime arrash — receta klasike ballkanike për mëngjes apo ëmbëlsirë.

· 2 min lexim

PËRBËRËSIT (për ~8–10 palaçinka):

  • 250 g miell
  • 2 vezë
  • 500 ml qumësht
  • 100 ml ujë të gazuar (ose ujë të thjeshtë)
  • 2 lugë gjelle sheqer
  • 1 lugë gjelle vaj + pak vaj për tiganin
  • 1 majë kripe
  • 1 lugë çaji ekstrakt vanilje (opsionale)

Për mbushje dhe zbukurim:

  • 200 g krem çokollate (lloj Nutella/Eurokrem)
  • 150 ml pana e rrahur
  • 50 g arra të grira
  • pak salcë çokollate për zbukurim (opsionale)

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Në një tas të madh rrih vezët me sheqerin dhe kripën derisa të shkrihen.
  2. Shto qumështin, ujin e gazuar, vaniljen dhe vajin; përziej mirë.
  3. Shto miellin gradualisht duke përzier me tel kuzhine, derisa të fitosh një brumë të lëngshëm pa kokrra (si krem i hollë). Lëre të pushojë 10–15 minuta.
  4. Ngroh një tigan që nuk ngjit në zjarr mesatar, lyeje lehtë me vaj.
  5. Hidhe me lugë çaji nga brumi (rreth 60 ml për palaçinkë) dhe rrotullo tiganin që të shpërndahet hollë në gjithë sipërfaqen.
  6. Piq 1–2 minuta derisa skajet të shkëputen, ktheje dhe piq edhe 30–60 sekonda nga ana tjetër. Përsërit derisa të mbarojë brumi.
  7. Lyje çdo palaçinkë të ngrohtë me krem çokollate, rrotulloje ose palose në trekëndësh.
  8. Zbukuro me pana të rrahur, thërrime arrash dhe salcë çokollate. Servo menjëherë.

Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e gatimit: 20 minuta. Gjithsej: ~35 minuta. Porcione: 8–10 palaçinka (4 persona).

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