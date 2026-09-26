Palaçinka ballkanike me krem çokollate dhe pana — ëmbëlsira e mëngjesit që s’i reziston dot njeri
Petulla të holla e të buta, të mbushura me krem çokollate dhe të zbukuruara me pana e thërrime arrash — receta klasike ballkanike për mëngjes apo ëmbëlsirë.
PËRBËRËSIT (për ~8–10 palaçinka):
- 250 g miell
- 2 vezë
- 500 ml qumësht
- 100 ml ujë të gazuar (ose ujë të thjeshtë)
- 2 lugë gjelle sheqer
- 1 lugë gjelle vaj + pak vaj për tiganin
- 1 majë kripe
- 1 lugë çaji ekstrakt vanilje (opsionale)
Për mbushje dhe zbukurim:
- 200 g krem çokollate (lloj Nutella/Eurokrem)
- 150 ml pana e rrahur
- 50 g arra të grira
- pak salcë çokollate për zbukurim (opsionale)
HAPAT E PËRGATITJES:
- Në një tas të madh rrih vezët me sheqerin dhe kripën derisa të shkrihen.
- Shto qumështin, ujin e gazuar, vaniljen dhe vajin; përziej mirë.
- Shto miellin gradualisht duke përzier me tel kuzhine, derisa të fitosh një brumë të lëngshëm pa kokrra (si krem i hollë). Lëre të pushojë 10–15 minuta.
- Ngroh një tigan që nuk ngjit në zjarr mesatar, lyeje lehtë me vaj.
- Hidhe me lugë çaji nga brumi (rreth 60 ml për palaçinkë) dhe rrotullo tiganin që të shpërndahet hollë në gjithë sipërfaqen.
- Piq 1–2 minuta derisa skajet të shkëputen, ktheje dhe piq edhe 30–60 sekonda nga ana tjetër. Përsërit derisa të mbarojë brumi.
- Lyje çdo palaçinkë të ngrohtë me krem çokollate, rrotulloje ose palose në trekëndësh.
- Zbukuro me pana të rrahur, thërrime arrash dhe salcë çokollate. Servo menjëherë.
Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e gatimit: 20 minuta. Gjithsej: ~35 minuta. Porcione: 8–10 palaçinka (4 persona).
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