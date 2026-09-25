Sütlaç turke — ëmbëlsira kremoze e orizit me qumësht dhe kanellë
Një nga ëmbëlsirat më të dashura të kuzhinës osmane: oriz i zier ngadalë në qumësht, i ëmbëlsuar me sheqer dhe i servirur i ftohtë me kanellë sipër.
Sütlaç është ëmbëlsira klasike turke e orizit me qumësht — e butë, kremoze dhe aromatike, e njohur që nga koha e Perandorisë Osmane. Përgatitet me pak përbërës, por kërkon durim: orizi zihet ngadalë në qumësht derisa të shkrihet e të trashet, dhe shërbehet i ftohtë, me kanellë pluhur sipër. Ja receta e plotë.
PËRBËRËSIT (për 6 porcione)
- 100 g oriz (rreth gjysmë filxhani)
- 1 litër qumësht
- 1 filxhan ujë
- 150 g sheqer (rreth ¾ filxhani)
- 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje (opsionale)
- 1 majë kripë
- kanellë pluhur, për servirje
HAPAT E PËRGATITJES
- Shpëlaje orizin dhe ziejë në ujë me majën e kripës për rreth 10 minuta, derisa të zbutet dhe të thithë ujin.
- Shto qumështin dhe lëre të ziejë në zjarr të ulët, duke e përzier shpesh me lugë druri, për 25–30 minuta, derisa orizi të shpërbëhet dhe masa të trashet si krem.
- Shto sheqerin (dhe vaniljen, nëse e përdor) dhe vazhdo zierjen edhe 5–10 minuta, duke e përzier vazhdimisht që të mos ngjitet në fund të tenxheres.
- Hiqe nga zjarri dhe hidhe në tasa ose gota ëmbëlsire. Lëre të ftohet në temperaturë dhome, pastaj fute në frigorifer për të paktën 2 orë.
- Servo i ftohtë, me kanellë pluhur të spërkatur sipër.
KOHA DHE PORCIONET
Përgatitja: 15 minuta. Gatimi: rreth 40 minuta. Ftohja: të paktën 2 orë. Sasia: 6 porcione.
Këshillë: Për versionin "fırın sütlaç" (sütlaç i pjekur), hidhe masën në tasa balte rezistente ndaj zjarrit dhe pjeke në furrë të nxehtë 200°C për 10–15 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
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