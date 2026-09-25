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Ëmbëlsira

Sütlaç turke — ëmbëlsira kremoze e orizit me qumësht dhe kanellë

Një nga ëmbëlsirat më të dashura të kuzhinës osmane: oriz i zier ngadalë në qumësht, i ëmbëlsuar me sheqer dhe i servirur i ftohtë me kanellë sipër.

· 2 min lexim
Foto: E4024 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Sütlaç është ëmbëlsira klasike turke e orizit me qumësht — e butë, kremoze dhe aromatike, e njohur që nga koha e Perandorisë Osmane. Përgatitet me pak përbërës, por kërkon durim: orizi zihet ngadalë në qumësht derisa të shkrihet e të trashet, dhe shërbehet i ftohtë, me kanellë pluhur sipër. Ja receta e plotë.

PËRBËRËSIT (për 6 porcione)

  • 100 g oriz (rreth gjysmë filxhani)
  • 1 litër qumësht
  • 1 filxhan ujë
  • 150 g sheqer (rreth ¾ filxhani)
  • 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje (opsionale)
  • 1 majë kripë
  • kanellë pluhur, për servirje

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Shpëlaje orizin dhe ziejë në ujë me majën e kripës për rreth 10 minuta, derisa të zbutet dhe të thithë ujin.
  2. Shto qumështin dhe lëre të ziejë në zjarr të ulët, duke e përzier shpesh me lugë druri, për 25–30 minuta, derisa orizi të shpërbëhet dhe masa të trashet si krem.
  3. Shto sheqerin (dhe vaniljen, nëse e përdor) dhe vazhdo zierjen edhe 5–10 minuta, duke e përzier vazhdimisht që të mos ngjitet në fund të tenxheres.
  4. Hiqe nga zjarri dhe hidhe në tasa ose gota ëmbëlsire. Lëre të ftohet në temperaturë dhome, pastaj fute në frigorifer për të paktën 2 orë.
  5. Servo i ftohtë, me kanellë pluhur të spërkatur sipër.

KOHA DHE PORCIONET

Përgatitja: 15 minuta. Gatimi: rreth 40 minuta. Ftohja: të paktën 2 orë. Sasia: 6 porcione.

Këshillë: Për versionin "fırın sütlaç" (sütlaç i pjekur), hidhe masën në tasa balte rezistente ndaj zjarrit dhe pjeke në furrë të nxehtë 200°C për 10–15 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.

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