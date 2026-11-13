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13 Nën 2026
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Mali i Zi

Fejzić i përgjigjet Krapovićit për datën e Ditës së Ushtrisë: shteti nuk është lodër

Ministri i Mbrojtjes Dragan Krapović e quajti joserioz krahasimin e Turqisë së sotme me Perandorinë Osmane, ndërsa reisi Rifat Fejzić u përgjigj se shteti nuk është lodër dhe se nuk heq dorë nga qëndrimet e tij.

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Fejzić i përgjigjet Krapovićit për datën e Ditës së Ushtrisë: shteti nuk është lodër
Reisi i Bashkësisë Islame në Mal të Zi, Rifat Fejzić (Foto: RTCG)

Ministri i Mbrojtjes së Malit të Zi, Dragan Krapović, i është përgjigjur ashpër reisit Rifat Fejzić, duke e quajtur plotësisht joserioz krahasimin e Turqisë së sotme me Perandorinë Osmane, siç njofton Vijesti. Sipas tij, Turqia është një shtet mik, i madh dhe i fuqishëm, anëtar i NATO-s, me të cilin Mali i Zi ka marrëdhënie të shkëlqyera.

Krapović tha se data e propozuar e re për Ditën e Ushtrisë është 28 korriku, dita e Betejës së Vuçji Dollit të vitit 1876, një propozim i natyrshëm sipas tij, dhe se për datën do të vendosë Kuvendi i Malit të Zi, e jo reisi apo ndonjë udhëheqës fetar. Ai i kërkoi Fejzićit të mos krijojë tensione në shoqëri me deklaratat e tij, duke theksuar se mijëra myslimanë dhe boshnjakë malazezë janë qytetarë besnikë dhe krenarë të Malit të Zi dhe nuk janë “turq”.

Fejzić iu përgjigj ministrit në rrjetin social X, duke thënë se shteti nuk është lodër dhe se data e Ditës së Ushtrisë nuk është temë për t’u polemizuar në publik; ai tha se më shumë do të thotë ballë për ballë. Ai shtoi se nuk heq dorë nga qëndrimet e shprehura dhe se, si qytetar dhe si udhëheqës i një bashkësie fetare, ka të drejtë të shprehë mendimin e tij për çështje që kanë të bëjnë me shtetin, të drejtë që asnjë ministër nuk mund t’ia marrë.

Reisi e quajti deklaratën e Krapovićit të nxituar, të paduruar dhe me ton poshtërues, sidomos ndaj reis-ul-ulemasë. Ai kujtoi gjithashtu rezolutën për Jasenovacin, duke thënë me ironi se ajo gjoja ia “lehtësoi” Malit të Zi rrugën drejt Bashkimit Evropian.

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