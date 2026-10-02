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Partizani përmbys Bajernin 86:84 në Mynih, fitorja e tretë radhazi në Euroligë

Basketbollistët e Partizanit arritën fitoren e tretë radhazi në Euroligë, duke triumfuar sonte në Mynih kundër Bajernit me 86:84.

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Carlik Jones në aksion për Partizanin. Foto: Zafer / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

MUNIH – Basketbollistët e Partizanit fituan sonte në Mynih kundër Bajernit me rezultatin 86:84, në raundin e 3-të të Euroligës, siç njofton Danas.rs. Ishte fitorja e tretë radhazi e “bardhezinjve” në garën elitare evropiane, që e mban ekipin beogradas me bilanc maksimal në këtë fillim sezoni.

Heroi i ndeshjes ishte Karlik Xhons. Siç raporton Danas-i, organizatori i lojës së Partizanit shënoi pesë pikë radhazi që i dhanë ekipit të tij përmbysjen dhe epërsinë vendimtare, rreth dy minuta para fundit të takimit. Deri në atë moment Bajerni e kishte dominuar ndeshjen dhe kishte kryesuar me deri në 13 pikë në pjesën e dytë.

Një detaj interesant i mbrëmjes në Mynih ishin dy ish-lojtarët e Partizanit që shkëlqyen në rreshtat e Bajernit: Duejn Uashington shënoi një trojkë në sirenën e periodit të parë dhe dy trojka të tjera në periodin e katërt, ndërsa Vladimir Luçiçi ishte një tjetër pikë referimi për bavarezët.

Fituesi i ndeshjes u vendos në minutat e fundit, me Partizanin e trajnerit Đoan Penjaroja që ruajti qetësinë dhe epërsinë deri në sirenën e fundit, duke konfirmuar formën e shkëlqyer në Euroligë, shkruan Danas.rs.

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