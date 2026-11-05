Kanzler prezantohet te Mariners: Dua ta kalëroj rrufejen me këtë skuadër dhe këtë qytet
Jason Kanzler u prezantua zyrtarisht të mërkurën si trajneri i ri i Seattle Mariners, në një konferencë ku rrëfeu rrugëtimin e tij të pazakontë drejt stolit të ligës madhore, siç njofton Associated Press. Kanzler është trajneri i 19-të i përhershëm në historinë e Mariners dhe i 22-ti në total që nga themelimi i klubit në 1977-ën.
Menaxheri i përgjithshëm Justin Hollander tha se personaliteti dinamik i Kanzler dhe e kaluara e tij si trajner i zhvillimit të lojtarëve me qasje analitike e bënë atë zgjedhjen e dukshme. «Për meritë të Jasonit, mendoj se nuk na la zgjidhje tjetër gjatë gjithë procesit», tha Hollander. «Raund pas raundi, bisedë pas bisede, ai e dominoi procesin.»
Kanzler, së fundmi drejtor i zhvillimit të lojtarëve te Chicago Cubs, dikur mendoi edhe shkollën e mjekësisë: i pa rekrutuar nga shkolla e mesme, ai u bë yll walk-on te Buffalo, ku fitoi dy herë Rawlings Gold Glove si outfielder. U zgjodh nga Minnesota Twins në raundin e 20-të të draftit 2013 dhe kaloi tre sezone në ligat e vogla. Pas mbylljes së karrierës si lojtar, ai u bë mësues fizike e kimie në një shkollë të mesme në Katy të Teksasit. «E shijova shumë. Kjo ka ndikuar shumë në mënyrën se si i bëj gjërat», tha ai.
Në 2019-ën ai iu bashkua Houston Astros si trajner goditjeje në ligat e vogla dhe në 2022-shin u ngjit në stafin e Dusty Baker, në sezonin kur Astros fituan World Series. Përpara sezonit 2024 ai mori drejtimin e sistemit të ligave të vogla të Cubs, ndërsa Seattle e kishte intervistuar që në 2021-in për një rol trajneri goditjeje në ligën madhore.
Kanzler është trajneri i tretë që presidenti i operacioneve të bejsbollit Jerry Dipoto punëson gjatë mandatit të tij — dhe të tre pa përvojë të mëparshme si menaxher. Ai zë vendin e Dan Wilsonit, i shkarkuar pas një sezoni zhgënjyes 76-86, një vit pas arritjes së Mariners deri në Ndeshjen 7 të American League Championship Series në 2025-ën.
Për qasjen e tij analitike, Kanzler tha: «Do të ishim të marrë të mos e përdornim informacionin e mirë në avantazhin tonë.» Dhe për skuadrën, ku shkëlqejnë Julio Rodríguez dhe Cal Raleigh, ai e mbylli me një premtim: «Do të doja ta kalëroja rrufejen me këtë skuadër, në këtë qytet. Kjo është një skuadër e mirë tashmë dhe ka potencialin e talentin të bëhet e shkëlqyer.»
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