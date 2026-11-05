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Kiah Stokes tallet me ESPN në paradë, rrjeti përgjigjet: na vjen keq, erdhëm pak me vonesë në festë

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Parada e kampionatit të Golden State Valkyries të mërkurën në San Francisco u kthye edhe në një hakmarrje të vogël ndaj skeptikëve. Siç njofton EssentiallySports, qendra Kiah Stokes zbriti nga trageti me një bluzë ku ishte shtypur grafiku i ESPN Analytics i 26 korrikut, i cili rendiste pesë ekipet me shanset më të mira për titull: Indiana Fever me 24 për qind, Las Vegas Aces me 23, Minnesota Lynx me 16, New York Liberty me 15 dhe Atlanta Dream me 13 për qind. Golden State ishte e gjashta në atë renditje dhe nuk figuronte fare në listë.

Përgjigjja e ESPN nuk vonoi. Llogaria ESPN Insights shkroi në X me shaka dhe me një ndjesë: «Si të duket kjo, @kstokes41? Golden State ishte e 6-ta në renditje kur e postuam më 26 korrik, por shkoi 13-4 prej atëherë! ESPN Analytics i kishte Valkyries favorite për titull që më 10 gusht. Na vjen keq që erdhëm pak me vonesë në festë». Postimi shoqërohej me një grafik të ri, ku indeksi BPI i ESPN i jepte Golden State 100 për qind shanse pas titullit të fituar të shtunën.

Shifrat, në fakt, u kthyen shpejt në favor të kampionëve. Pas grafikut të korrikut, Valkyries fituan 13 nga 17 ndeshjet e fundit, e mbyllën sezonin e rregullt me bilanc 32-12 dhe vendin e dytë, ndërsa para finaleve indeksi BPI i jepte Golden State 62.4 për qind shanse kundrejt 37.6 për qind të Atlanta Dream.

Vetë Stokes ishte pjesë e rëndësishme e këtij rrugëtimi. Titulli i vitit 2026 është i katërti në karrierën e saj; ajo vendosi rekordin e finaleve me 19 bllokime dhe barazoi rekordin e Lisa Leslie me 31 bllokime në një play-off të vetëm, pasi kishte startuar në çdo ndeshje pas mungesës së Iliana Rupert, e cila ishte në leje lindjeje.

ESPN nuk ishte shënjestra e vetme e ditës. Sipas EssentiallySports, anëtarë të stafit të Valkyries u panë me bluza ku fytyra e Angel Reese ishte shndërruar në memen e njohur të Michael Jordan që qan, së bashku me gjestin e saj «too small». Reese e kishte bërë atë gjest drejt stolit të Golden State në ndeshjen e tretë të finaleve, ku shënoi 21 pikë dhe 12 kërcime, por në katër ndeshjet e fundit nuk i kaloi 15 pikët dhe Atlanta e humbi titullin në ndeshjen e shtatë.

Vetë Stokes i tha kamerës së NBC Bay Area se ekipi «sapo ka filluar», ndërsa trajnerja Natalie Nakase zgjodhi ta shijojë momentin: «Le ta shijojmë momentin».

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