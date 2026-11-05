Como është një ëndërr! Douvikas golashënuesi më i mirë i Ligës së Kampionëve
Kean nuk është aty, ai do të kthehet në fund të nëntorit, tha drejtori sportiv Ludi, por kjo nuk është problem për Comon e Fabregas sepse Tasos Douvikas shënon vazhdimisht edhe në Evropë.
Me tregolëshin e shënuar të mërkurën në mbrëmje kundër Lens, në fitoren e thellë 9-1, ai bëhet (në mënyrë sensacionale) golashënuesi më i mirë i ri në Ligën e Kampionëve.
Greku ka shënuar gjashtë gola në katër ndeshje, më mirë se Tresoldi (5), Kane, Malen, Mbappé dhe Haaland (4).
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.