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Sporti

Como është një ëndërr! Douvikas golashënuesi më i mirë i Ligës së Kampionëve

· 1 min lexim

Kean nuk është aty, ai do të kthehet në fund të nëntorit, tha drejtori sportiv Ludi, por kjo nuk është problem për Comon e Fabregas sepse Tasos Douvikas shënon vazhdimisht edhe në Evropë.

Me tregolëshin e shënuar të mërkurën në mbrëmje kundër Lens, në fitoren e thellë 9-1, ai bëhet (në mënyrë sensacionale) golashënuesi më i mirë i ri në Ligën e Kampionëve.

Greku ka shënuar gjashtë gola në katër ndeshje, më mirë se Tresoldi (5), Kane, Malen, Mbappé dhe Haaland (4).

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