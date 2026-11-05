Lotaria e draftit 2027 të WNBA-së mbahet më 15 nëntor, Houston dhe Toronto me shanset më të mira për zgjedhjen e parë
Sezoni 2026 i WNBA-së sapo u mbyll me titullin e Golden State Valkyries, por liga ka nisur tashmë përgatitjet për sezonin 2027. Siç njofton NBC Sports, lotaria e draftit për vitin 2027 mbahet të dielën, më 15 nëntor, në orën 19:30 sipas kohës lindore, dhe transmetohet drejtpërdrejt në ESPN në një emision gjysmëorësh.
Në lotari marrin pjesë gjashtë ekipet që nuk u kualifikuan në play-off-in e vitit 2026: Houston Comets (më parë Connecticut Sun), Los Angeles Sparks, Portland Fire, Seattle Storm, Toronto Tempo dhe Washington Mystics.
Shanset e secilit ekip llogariten nga përqindjet e fitoreve në sezonet 2025 dhe 2026, ndërsa për Portland dhe Toronto, si ekipe të reja, merret parasysh vetëm sezoni 2026. Houston dhe Toronto kanë përqindjen e njëjtë të fitoreve dhe shanset më të mira për zgjedhjen numër një, nga 32.9 për qind secila. Për shkak të kritereve të barazimit, të bazuara në përballjet direkte të sezonit të rregullt, Houston nuk mund të bjerë më poshtë se zgjedhja numër 3, ndërsa Toronto e ka të garantuar të paktën zgjedhjen numër 4.
Pas tyre vjen Washington Mystics, me 16.1 për qind, me të drejtën e zgjedhjes së marrë nga shkëmbimi me Chicago Sky. Seattle Storm ka 9.3 për qind, Portland Fire 5.2 për qind, ndërsa Los Angeles Sparks e mbyll listën me 2.4 për qind nga përqindja e vet, plus 1.2 për qind të marrë nga Phoenix Mercury si pjesë e shkëmbimit të Kelsey Plum.
Mekanizmi i shortit është i thjeshtë: 14 topa përzihen në makinën e lotarisë dhe tërhiqet një kombinim katërshifror që përcakton zgjedhjen numër një; procesi përsëritet për zgjedhjen numër dy. Më pas, ekipi me përqindjen më të dobët të fitoreve merr zgjedhjen numër 3, tjetri numër 4 dhe kështu me radhë deri te zgjedhja numër 7.
Drafti i WNBA-së për vitin 2027 është planifikuar të mbahet më 12 prill 2027.
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