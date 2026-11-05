Stavro Pilo shënon, por… Reali përmbys AEK-un. Muriqi shtang Liverpool-in
Në raundin e 4-t të Ligës së Kampionëve, Real Madridi realizoi një fitore me përmbysje përballë AEK Athens me rezultatin 3-2 falë golave të Bellingham, Mbappé dhe Valverde, të cilët iu përgjigjën Koita dhe Stavro Pilio. Mbrojtësi kuqezi, pasi i shënoi Manchester City-t, bëri të njëjtën gjë dhe përballë Madrilenëve, por pa arritur të shmangë humbjen. Ishte minuta e 75-të kur mbrojtësi kuqezi arriti të firmoste për 2-1 në favor të skuadrës greke. Më pas erdhën golat e Mbappe dhe Valverde që përmbysën gjithçka.
Fenerbahçe ka arritur një fitore 3-2 përballë Liverpool-it, ku goli vendimtar është shënuar nga Vedat Muriqi. Sulmuesi i përfaqësueses së Kosovës është hedhur në fushën e lojës në minutën e 63-të në vend të Lukakut dhe në minutën e 79-të ka firmosur për golin e fitores.
Goli i parë vendimtar në Ligën e Kampionëve për Muriqin, skuadra turke fitoi 3-2 në një ndeshje të rëndësishme, ndërsa Liverpool mbeti i bllokuar në 9 pikë dhe pësoi humbjen e parë evropiane të sezonit.
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