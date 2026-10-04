Poke me salmon dhe avokado — sallata hawaiane me oriz
Sallata hawaiane me copa salmoni të freskët, avokado kremoze dhe salcë soje aromatike — freskuese, ushqyese dhe gati në vetëm 20 minuta.
Poke me salmon dhe avokado — sallata hawaiane me oriz
Përbërësit (për 4 persona):
- 500 g fileto salmoni shumë të freskët (sushi-grade), pa lëkurë, e prerë në kube ~2 cm
- 250 g oriz për sushi, i zier (ose quinoa për version pa gluten)
- 1 avokado e pjekur, e prerë në kube
- 1 kastravec, i prerë në rrathë të holla
- 2 qepë të njoma, të prera hollë
- 2 lugë gjelle fara susami
- pak alga wakame të hidratuara (opsionale)
Për salcën:
- 60 ml salcë soje
- 1 lugë gjelle vaj susami
- 1 lugë çaji mjaltë
- lëngu i gjysmë limoni
- 1 lugë çaji xhenxhefil i grirë imët
- 1 lugë çaji sriracha (opsionale, sipas shijes)
Hapat e përgatitjes:
- Zije orizin sipas udhëzimeve në paketim, lëre të ftohet pak dhe përzije me një lugë çaji uthull orizi dhe një majë kripe.
- Përgatit salcën: në një tas të vogël përziej salcën e sojës, vajin e susamit, mjaltin, lëngun e limonit, xhenxhefilin dhe sriracha-n.
- Prej salmonin në kube dhe marinoji në gjysmën e salcës për rreth 10 minuta në frigorifer.
- Ndaj orizin në 4 tasa dhe rreshto sipër, në seksione: kubet e salmonit, avokadon, kastravecin, qepën e njomë dhe algat wakame.
- Spërkat salcën e mbetur sipër, shto farat e susamit dhe servo menjëherë.
Kohë përgatitjeje: 20 minuta. Porcione: 4.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.