☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 04 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▼1.9%
ARI 4,162 ▼0.95%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
₿ CRYPTO
BTC $84,756 ▲ +0.25% ETH $2,688 ▲ +0.96% XRP $1.4875 ▲ +0.92% SOL $119.7300 ▲ +1.38%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 %
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
04 Tet 2026
Breaking
Kurti uron Ditën e Bashkimit të Gjermanisë: Lufta mes demokracive dhe autokracive nuk ka përfunduar SHBA i kthen Kinës 58 objekte kulturore të kontrabanduara: skulptura Bodhisattva dhe skelet dinozauri 120 milionë vjet të vjetër «Spring Awakening» shtyn shfaqjet Off-Broadway: ringjallja e shumëpritur zgjatet deri në prill 2027 Poke me salmon dhe avokado — sallata hawaiane me oriz Maqedonia pëson humbjen e tretë rresht në Ligën e Kombeve: Skocia fiton 2-0 në Shkup
Menu
Receta gatimi

Poke me salmon dhe avokado — sallata hawaiane me oriz

Sallata hawaiane me copa salmoni të freskët, avokado kremoze dhe salcë soje aromatike — freskuese, ushqyese dhe gati në vetëm 20 minuta.

· 2 min lexim

Poke me salmon dhe avokado — sallata hawaiane me oriz

Përbërësit (për 4 persona):

  • 500 g fileto salmoni shumë të freskët (sushi-grade), pa lëkurë, e prerë në kube ~2 cm
  • 250 g oriz për sushi, i zier (ose quinoa për version pa gluten)
  • 1 avokado e pjekur, e prerë në kube
  • 1 kastravec, i prerë në rrathë të holla
  • 2 qepë të njoma, të prera hollë
  • 2 lugë gjelle fara susami
  • pak alga wakame të hidratuara (opsionale)

Për salcën:

  • 60 ml salcë soje
  • 1 lugë gjelle vaj susami
  • 1 lugë çaji mjaltë
  • lëngu i gjysmë limoni
  • 1 lugë çaji xhenxhefil i grirë imët
  • 1 lugë çaji sriracha (opsionale, sipas shijes)

Hapat e përgatitjes:

  1. Zije orizin sipas udhëzimeve në paketim, lëre të ftohet pak dhe përzije me një lugë çaji uthull orizi dhe një majë kripe.
  2. Përgatit salcën: në një tas të vogël përziej salcën e sojës, vajin e susamit, mjaltin, lëngun e limonit, xhenxhefilin dhe sriracha-n.
  3. Prej salmonin në kube dhe marinoji në gjysmën e salcës për rreth 10 minuta në frigorifer.
  4. Ndaj orizin në 4 tasa dhe rreshto sipër, në seksione: kubet e salmonit, avokadon, kastravecin, qepën e njomë dhe algat wakame.
  5. Spërkat salcën e mbetur sipër, shto farat e susamit dhe servo menjëherë.

Kohë përgatitjeje: 20 minuta. Porcione: 4.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu