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04 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Emiratet e Bashkuara Arabe lirojnë të burgosur iranianë, njofton televizioni shtetëror iranian

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Një numër të burgosurish iranianë të mbajtur në Emiratet e Bashkuara Arabe janë liruar dhe do të kthehen në Iran brenda orësh, siç njofton televizioni shtetëror iranian IRIB, sipas transmetimit live të Al Jazeera-s për luftën SHBA–Iran.

Sipas IRIB-së, të burgosurit ishin mbajtur për vite me radhë në burgjet e Emirateve dhe lirimi i tyre u sigurua pas përpjekjeve të një delegacioni diplomatik dhe sigurie iranian. Transmetuesi shtetëror shton se një numër i konsiderueshëm i të liruarve janë gra.

Delegacioni iranian, sipas të njëjtit njoftim, ka premtuar se edhe të burgosur të tjerë iranianë në Emirate do të lirohen në të ardhmen e afërt.

Lajmi vjen në një moment tensionesh të larta rajonale, teksa lufta SHBA–Iran ka hyrë në muajin e tetë dhe Emiratet — një nga aleatët kryesorë të Uashingtonit në Gjirin Persik — kanë dënuar sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite, duke i quajtur “përshkallëzim të rrezikshëm”.

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