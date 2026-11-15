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Europa

Qeveria britanike do të shqyrtojë ndryshimin e moshës së pëlqimit pas akuzave ndaj Russell Brand

Qeveria britanike tha se do të shqyrtojë thirrjet për një moshë pëlqimi të shkallëzuar, pasi Mia Latter hoqi anonimitetin dhe rrëfeu publikisht se ishte përdhunuar nga Russell Brand kur ishte 16 vjeçe dhe ai 30.

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Qeveria britanike do të shqyrtojë ndryshimin e moshës së pëlqimit pas akuzave ndaj Russell Brand

Qeveria britanike do të shqyrtojë mundësinë e ndryshimit të ligjit për moshën e pëlqimit seksual, pasi një grua hoqi anonimitetin për të rrëfyer publikisht se ishte përdhunuar nga komediani Russell Brand kur ishte nxënëse 16-vjeçare. Siç njofton Sky News, Mia Latter, sot 37 vjeçe, pretendon se Brand e përdhunoi oralisht drejt fundit të marrëdhënies së tyre tremujore, kur ai ishte 30 vjeç.

Në një intervistë për The Sunday Times, Latter kërkoi futjen e një moshe pëlqimi të shkallëzuar, e cila do t’i bënte të paligjshme marrëdhëniet seksuale mes të rriturve dhe adoleshentëve 16 e 17 vjeç. Sipas ligjit aktual britanik, një i rritur i çdo moshe mund të kryejë ligjërisht marrëdhënie me 16 e 17-vjeçarë. “Të rriturit nuk duhet të lejohen të kenë marrëdhënie seksuale me fëmijë”, tha ajo.

Sekretarja e parë e shtetit, Louise Haigh, i tha gazetës se rrëfimi “tronditës” i Latter bën që ndryshimi i ligjit të meritojë shqyrtim serioz. “Duhet t’i dëgjojmë Mia-n dhe viktima të tjera si ajo, sepse është shumë e rëndësishme që, si ligjvënës, përvoja e tyre të jetë në qendër të asaj që shqyrtojmë. Do të ishte një hap shumë i madh ndryshimi i moshës së pëlqimit, por meriton vëmendje dhe shqyrtim të duhur”, tha Haigh.

Latter ishte identifikuar me pseudonimin “Alice” në investigimin e vitit 2023 të The Sunday Times, The Times dhe emisionit Dispatches të Channel 4 për keqtrajtimin e grave nga Brand. Ajo foli me policinë pas dokumentarit, por Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës vendosi të mos e përfshijë çështjen e saj në gjyqin e Brand në Gjykatën e Kurorës në Southwark. Sipas raportimit, ajo ka vendosur të mos e vazhdojë procesin penal, për t’u përqendruar te fushata për ndryshimin e ligjit.

Brand u dënua në fillim të kësaj jave me dhjetë vjet e gjysmë burg për një përdhunim dhe tre sulme seksuale. Policia Metropolitane, siç raportojnë mediat britanike, ka bërë të ditur se hetimi për akuzën e Latter, i nisur në janar 2026 pas një denoncimi për përdhunim, mbetet i hapur.

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