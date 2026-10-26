Lista Studentore fiton edhe në Mal të Zi: dy të tretat e votave në Podgoricë, Berane dhe Sutomor
Sipas rezultateve jozyrtare të CDT-së, Lista Studentore mori 893 vota, ose 66,30 për qind, në tri vendvotimet në Mal të Zi, kundrejt 430 votave të listës së Vuçiqit; studentët triumfuan në Podgoricë, ndërsa lista e Vuçiqit fitoi në Berane dhe në Sutomor
Lista Studentore “Studenti pobeđuju” (Studentët fitojnë) ka fituar edhe në Mal të Zi, duke marrë dy të tretat e votave në tri vendvotimet ku u votua për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të Serbisë, siç njofton Vijesti. Sipas rezultateve jozyrtare të Qendrës për Tranzicion Demokratik (CDT), e cila vëzhgoi votimin në të tri vendvotimet, Lista Studentore mori gjithsej 893 vota, ose 66,30 për qind.
Në vendin e dytë u rendit lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” (Aleksandar Vuçiq – Serbia e Bashkuar), me 430 vota, ose 31,92 për qind, pra 463 vota më pak se Lista Studentore. Në total, për listat u hodhën 1.347 fletëvotime të vlefshme.
Fitorja e studentëve u ndërtua në Podgoricë, ku Lista Studentore mori 763 vota kundrejt 139 votave të listës së Vuçiqit, nga 916 vota gjithsej të hedhura për listat në atë vendvotim. Në dy vendvotimet e tjera epërsia ishte e listës së Vuçiqit: në Berane ajo mori 112 vota kundrejt 42 votave të Listës Studentore, nga 159 vota gjithsej, ndërsa në Sutomor mori 179 vota kundrejt 88 votave të studentëve, nga 272 vota gjithsej.
Listat e tjera morën shumë më pak vota: “Ivica Dačić – Faktor stabilnosti!” (Ivica Daçiq – Faktor stabiliteti) mori 9 vota, “Autentična desnica – dr Miloš Jovanović” (E djathta autentike – dr. Millosh Jovanoviq) 7 vota, “Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš” (Serbia Evropiane – Marinika Tepiq – Zdravko Ponosh) 5 vota, “Bogoljub Karić – Pokret Snaga Srbije – BK” (Bogoljub Kariq – Lëvizja Forca e Serbisë – BK) 2 vota dhe Koalicioni Shqiptar (Albanska koalicija) 1 votë.
CDT-ja nuk dha të dhëna për fletëvotimet e pavlefshme, ndaj përqindjet janë llogaritur mbi votat e hedhura për listat.
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