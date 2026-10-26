«Ragtime» hap sezonin e Rubicon Theatre në Ventura: produksioni zgjatet deri më 15 nëntor pas netëve të shitura
Fotot e para nga produksioni në Karyn Jackson Theatre të Kalifornisë — gala e hapjes u mbajt më 24 tetor, me regji të J. Scott Lapp dhe muzikën e Stephen Flaherty-t e Lynn Ahrens
Rubicon Theatre në Ventura të Kalifornisë e ka hapur sezonin 2026–2027, të quajtur «The Ties that Bind», me muziklin «Ragtime», dhe kërkesa e publikut e ka zgjatur që tani produksionin deri më 15 nëntor. Siç njofton BroadwayWorld, e cila publikoi fotot e para nga skena, shumë data janë tashmë të shitura.
Shfaqjet paraprake u mbajtën më 21–23 tetor, ndërsa nata gala e hapjes, e rezervuar edhe për shtypin, u zhvillua të shtunën më 24 tetor. Produksionin e drejton regjisori J. Scott Lapp, me drejtim muzikor të Abdul-Hamid Royal dhe koreografi të Natalie Iscovich.
«Ragtime», vepër fituese e çmimeve Tony, bazohet në romanin e njohur të E. L. Doctorow, me libër të Terrence McNally-t dhe muzikë e tekste të Stephen Flaherty-t dhe Lynn Ahrens. Ngjarja vendoset në agimin e shekullit XX dhe ndërthur tri histori amerikane — atë të një muzikanti të ri nga Harlemi, të një emigranti hebre të vendosur dhe të një bashkëshorteje të shtresës së lartë — të bashkuara nga kuraja dhe besimi te premtimi i së ardhmes.
Sipas BroadwayWorld, muzikal trajton kundërshtitë e përjetshme të historisë amerikane: pasurinë dhe varfërinë, lirinë dhe paragjykimin, shpresën dhe dëshpërimin. Këto tema e kanë bërë «Ragtime» një nga muzikalët më të vlerësuar të repertorit bashkëkohor amerikan.
Shfaqjet jepen në Karyn Jackson Theatre, në adresën 1006 E. Main Street në Ventura: të mërkurave në orën 14:00 dhe 19:00, të enjteve e të premteve në 19:00, të shtunave në 14:00 dhe 19:00 dhe të dielave në 14:00. Biletat kushtojnë nga 40 deri në 104,50 dollarë, me zbritje për studentët, të moshuarit, ushtarakët dhe anëtarët e Actors’ Equity.
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